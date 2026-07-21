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營養午餐剩食多 「大人期待高於孩子想望」

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供
新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供

新北教育局長張明文上月偕團膳業者、議員赴韓國考察校園的供餐制度，團膳業者觀察，日、韓午餐重質不重量，台灣分量是依據教育部基準執行，供應分量偏多，白飯、青菜是剩食大宗，「大人期待高於孩子的想望」，孩子在家不吃的，卻期待孩子在學校要吃，造成營養午餐剩食可觀。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，全國缺乏完善的營養午餐定價與調價機制，若未建立制度，恐因通膨、人事成本及原物料價格攀升，影響供餐品質。不只新北，全國二十二縣市營養午餐都沒有一套一致、透明定價機制，價格受各地方政府財政狀況影響，缺乏固定調整制度。

過去由家長自費，若因食材等成本上升需要調整餐費，會透過問卷徵詢家長意見，回收率約六成、七成以上同意即可調整價格；改由政府全額負擔後，若遇到通膨或成本大幅增加，缺乏調整機制將成最大隱憂。

陳明信建議，政府應建立明確的調價公式，將人事費、物價指數及主要原物料價格等納入，每年定期檢討餐費，而非等成本大幅增加才臨時協商，兼顧供餐品質與業者永續經營。

韓國免費午餐制度推行約廿年，多數學校設有自有廚房及餐廳，搭配食材履歷、過敏原標示、學生問卷及正向獎勵等方式兼顧食安與剩食問題。張明文直言，台韓校園環境及飲食文化不同，相關制度仍須轉化為適合新北的作法。

議員戴湘儀說，韓國逾九成學校有廚房及餐廳，學生在餐廳集中用餐，與新北許多學校在教室內用餐不同，參訪的公共供餐支援中心會統一收受蔬菜、肉品、海鮮及泡菜等食材，依類別分區保存、檢查，再配送至各校；食材具生產履歷，可追溯產地，從源頭強化品質與安全把關。新北可思考如何強化食材履歷及集中管理機制，降低家長對免費午餐品質的疑慮。

議員洪佳君說，韓國部分學校以正向獎勵推動「光盤計畫」，若將餐盤內食物吃完可獲貼紙，貼在班級看板上，透過共同爭取班級榮譽，鼓勵珍惜食物，而不是單純要求學生把餐點吃光。韓國校園午餐對冰淇淋、巧克力及炸雞等孩子喜歡的食物，尺度比台灣寬鬆，會搭配大量蔬菜、生菜、泡菜及湯品，平衡整體營養，顯示餐點不能只從大人的健康期待出發，須考量孩子是否願意吃。

營養午餐 通膨 教育部

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