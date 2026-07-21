營養午餐剩食多 「大人期待高於孩子想望」

新北教育局長張明文上月偕團膳業者、議員赴韓國考察校園的供餐制度，團膳業者觀察，日、韓午餐重質不重量，台灣分量是依據教育部基準執行，供應分量偏多，白飯、青菜是剩食大宗，「大人期待高於孩子的想望」，孩子在家不吃的，卻期待孩子在學校要吃，造成營養午餐剩食可觀。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，全國缺乏完善的營養午餐定價與調價機制，若未建立制度，恐因通膨、人事成本及原物料價格攀升，影響供餐品質。不只新北，全國二十二縣市營養午餐都沒有一套一致、透明定價機制，價格受各地方政府財政狀況影響，缺乏固定調整制度。

過去由家長自費，若因食材等成本上升需要調整餐費，會透過問卷徵詢家長意見，回收率約六成、七成以上同意即可調整價格；改由政府全額負擔後，若遇到通膨或成本大幅增加，缺乏調整機制將成最大隱憂。

陳明信建議，政府應建立明確的調價公式，將人事費、物價指數及主要原物料價格等納入，每年定期檢討餐費，而非等成本大幅增加才臨時協商，兼顧供餐品質與業者永續經營。

韓國免費午餐制度推行約廿年，多數學校設有自有廚房及餐廳，搭配食材履歷、過敏原標示、學生問卷及正向獎勵等方式兼顧食安與剩食問題。張明文直言，台韓校園環境及飲食文化不同，相關制度仍須轉化為適合新北的作法。

議員戴湘儀說，韓國逾九成學校有廚房及餐廳，學生在餐廳集中用餐，與新北許多學校在教室內用餐不同，參訪的公共供餐支援中心會統一收受蔬菜、肉品、海鮮及泡菜等食材，依類別分區保存、檢查，再配送至各校；食材具生產履歷，可追溯產地，從源頭強化品質與安全把關。新北可思考如何強化食材履歷及集中管理機制，降低家長對免費午餐品質的疑慮。

議員洪佳君說，韓國部分學校以正向獎勵推動「光盤計畫」，若將餐盤內食物吃完可獲貼紙，貼在班級看板上，透過共同爭取班級榮譽，鼓勵珍惜食物，而不是單純要求學生把餐點吃光。韓國校園午餐對冰淇淋、巧克力及炸雞等孩子喜歡的食物，尺度比台灣寬鬆，會搭配大量蔬菜、生菜、泡菜及湯品，平衡整體營養，顯示餐點不能只從大人的健康期待出發，須考量孩子是否願意吃。