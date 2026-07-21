每餐75元 免費營養午餐 新北將上路

新北免費營養午餐即將上路，教育局長張明文昨赴議會專案報告「免費營養午餐經費及供餐品質」，每年將投入四十八億元經費，可替學生每年節省一萬五千元餐費，落實公平、安全、營養、食育四大核心。不過有議員憂心全市公定價七十五元，難兼顧品質與需求。

張明文說，新北一○四校設自立廚房、一二二校採團膳供餐，政策上路前已邀校長、營養師、教師、家長團體、健促輔導團及團膳業者等開廿五場會議，凝聚共識確定每餐定額調高到最高七十五元，及用餐天數一致等措施。

在食安方面，將透過食安智慧監控中心、校園食材登錄平台及跨局處合作，全面掌握食材驗收、餐食製程及供膳流程，提高監廚及聯合稽查頻率，強化午餐記點制度與異物通報機制，家長可透過「新北校園通Ａpp」即時查詢每日菜單及食材來源。

近期食用油事件引發疑慮，張明文說，教育局、衛生局啟動跨局處聯合稽查，食藥署公布的疑慮油品一律不得供應校園午餐，要求業者預防性下架、更換油品。

學生在校用餐，老師照顧心力增加，同步推出三大配套，包括提供國中小導師及午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費、提高國小教師員額由每班一點七人提升至一點七五人，及調降國中小導師授課節數。

議員李宇翔指出，各校分別辦團膳招標，議價能力不同，恐影響餐食品質，建議採區域聯合招標，降低學校行政負擔，讓各校享有一致供餐品質。議員黃淑君質疑，除成品抽驗，應加強油品等原物料檢驗，避免問題產品流入校園。

議員蘇泓欽質疑四十八億支出是否排擠其他市政預算，及七十五元定額是否足以兼顧不同年齡學生需求。

議員陳明義主張，若政府補助七十五元、家長再負擔約六十元，每餐經費提高至一三五元，孩子不僅能吃飽，也能吃得更好，不同年齡學生食量不同，國中與國小生食量差很大，採齊頭式補助未必符合實際需求。

議員廖宜琨說，營養午餐除營養，更重要是好吃，若不願意吃，再營養也沒意義。

張明文回應，各校設有滿意度問卷及廠商評鑑機制作為精進供餐品質依據，運作方式會滾動檢討。主計處長吳建國強調，今年免費營養午餐經費以墊付款方式支應，明年納入預算，不會排擠其他市政建設支出。