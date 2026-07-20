秀朗橋今晚8時起封2車道搶修 伸縮縫高低差達5公分

連接新北市中和、新店的秀朗橋伸縮縫出現約5公分高低落差，影響行車安全。新北市養工處今晚8時起進場緊急搶修，施工至明天上午10時，期間中和往新店方向將封閉中間及外側車道，原有3車道縮減為1車道通行，呼籲用路人提前改道。

養工處表示，橋梁巡查時發現秀朗橋P11伸縮縫順向錨定構件損壞，導致伸縮縫產生約5公分高低差，若未立即處理，恐影響車輛行駛安全，因此緊急調派施工團隊及機具進場搶修。

養工處長鄭立輝表示，秀朗橋是往返中和、新店的重要聯絡橋梁，也是通勤及跨區車流的重要幹道，市府將透過主動巡檢及即時搶修降低風險，維護用路安全。

施工期間，中和往新店方向的中間及外側車道將封閉，現場僅剩1車道可通行，預料將影響交通。養工處提醒，用路人行經該路段時應減速慢行並配合交通指揮，也可提前改走新北環河快速道路、福和橋等替代路線，以免耽誤行程。