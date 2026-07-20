市產變私人地？北市有地遭占 財政局：將導入AI巡查

台北市議員汪志冰今赴議會質詢，問及有關台北市不動產遭占用，高達254筆、市值40億元，而財政局就有112筆。對此，財政局長胡曉嵐說，目前已有清理計畫並定期開會逐案檢討。

汪志冰表示，財政局身為市有財產主管機關，全市超過四成案件，此外，欠款金額達3千8百萬元。她強調，市有土地屬於全體市民共同資產，若長期未能有效處理，不僅影響財產權益，更可能衍生公共安全及都市管理問題，應訂定明確關鍵性指標，市府應以更積極態度依法清理、加速結案，真正守護市民財產權益。

胡曉嵐說明，市有不動產會視實際狀況、急迫性和影響程度分級列管和優先專案處理，因部分案件歷史成因較為複雜，需要時間溝通，也有部分案件是在清理過程中逐步發現，目前已有清理計畫並定期開會逐案檢討。

汪志冰也提到列管日期較久，她澄清，占用列管日期並非指欠繳日期，部分較久案件，是因為原按期繳納使用補償金，中途欠繳，因無法於清冊逐一列出每段欠繳區間，所以仍列管原案號日期。

胡曉嵐強調，為突破基層人力限制，財政局也積極爭取明年度科技計畫預算，專案導入AI科技輔助智能清理，透過建置勘查圖資系統協助精準辨識占用案件，藉由科技全面提升巡查效率與管理品質。