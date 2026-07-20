向警察志工致敬！ 淡水區紅樹林有線攜手亞東科大辦水苔球DIY

為感謝基層警察志工平時協助警政服務的辛勞，紅樹林有線電視特別規劃舉辦「水苔球DIY」手作體驗課程，邀請淡水分局警察志工中隊25位志工熱情參與。本次活動更特別與亞東科技大學合作，結合學校淡水校區提供完善的場地與設備，讓志工們透過與綠色植物的互動，達到身心靈的放鬆與健康。

亞東科技大學研發長閆嬰紅表示，學校為鄰近居民與團體提供舒適的活動環境。透過結合學校的USR計畫，期望能為社區貢獻一份心力。同時，亞東科大長期致力於綠色植栽與環境永續議題，希望能藉由這類手作活動，將永續目標的理念傳遞給在地居民，讓大家對環境議題有更深刻的認識。

淡水分局警察志工中隊長吳玉英表示，非常謝謝紅樹林有線電視對警察志工的滿滿愛心。平時志工們投入警政服務，今天能有機會在警政服務之外體驗水苔球製作，感到相當開心與放鬆。充滿綠意的水苔球極具療癒感，志工們也將把這些親手製作的漂亮盆栽帶回家，隨處擺放都能維持愉快放鬆的好心情。透過這次活動，紅樹林有線電視充分展現社區凝聚力，為推動在地永續與身心健康立下良好示範。

水苔球的核心概念是以水苔取代傳統盆器，將植物的根部與泥土包覆成圓潤可愛的球型，再以線材纏繞固定，並搭配底盤。其精巧的外觀非常適合擺放於室內環境，無論是居家空間或辦公桌上，都能帶來綠意盎然的視覺享受與舒壓效果。