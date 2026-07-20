雙溪區黃金稻田迎秋收 三百人體驗食農趣

新北市農業局與雙溪區公所今(20)日上午於雙溪區上林市民活動中心旁農田舉辦「2026雙溪秋收稻穗慶豐年」活動，吸引在地學生、農友、社區長輩及遊客約三百人共襄盛舉。活動由祈福儀式揭開序幕，隨後在農友帶領下走入金黃稻田，學習割稻技巧、親身體驗收成，感受豐收的喜悅，也讓稻田化身為兼具農事體驗、文化傳承與食農教育意義的戶外教室。

活動延續春季插秧成果，以「從春耕到秋收」為主軸，帶領民眾完整認識稻米從育苗、插秧、田間管理到成熟收割的歷程。現場安排米食DIY體驗，在地農友也化身老師傅，示範割稻技巧及安全要領，帶領大小朋友親手揮動鐮刀收割稻穗。活動最後眾人一起品嚐熱騰騰的割稻飯，在稻香與飯香中分享收穫喜悅，體會每一粒米得來不易。

上林里長簡德福表示，食農教育不只是認識餐桌上的食物，更重要的是了解食物如何生產、由誰耕作，以及與土地環境之間的關係。稻米從插秧到收成，需經過數月細心照料，也仰賴農民長期投入與自然環境共同孕育。透過親身走入田間參與農事，能讓民眾更加珍惜糧食、理解農民辛勞，並建立支持在地農業及環境永續的觀念。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪擁有優質的農業環境與深厚的農村文化，透過春耕、秋收等季節性活動，不僅喚起居民對傳統農事的記憶，也讓孩子及外地遊客有機會親近土地，認識農作生產的歷程。今年活動由社區、學校及在地農友共同參與，展現地方凝聚力，未來也將持續串聯農業、文化及觀光資源，打造更具雙溪特色的食農品牌。