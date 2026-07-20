萬里區野柳國小遊具老舊 立委爭取建置共融性遊具

野柳國小校園裡的遊憩空間是國小與幼兒園學童最喜愛的下課休閒場域，不過遊具設施的老舊也讓學校希望可以透過翻新讓學童擁有更安全且多功能的遊憩品質。為此立委廖先翔也發起會勘，希望能夠為野柳國小爭取到共融性遊具的建置，讓更多的族群可以共享休閒，學童也可以有更好的遊憩環境。

野柳國小校長邱華璋指出，校園裡的遊具已經有十多年的歷史，也因為校園靠海，遊具比較容易被海風侵蝕，期間也多次自行修繕。這次相當感謝立委廖先翔看見孩子的遊憩需求協助爭取翻新，讓孩子有更多元更安全的遊具可以玩樂。

立委廖先翔表示，共融性遊具的建置野柳國小已經向教育局提出申請，而這次會勘也請國教署儘速核定經費，未來這座共融性遊具將不只有野柳國小學童受惠，隨著校園的開放，社區居民也可以來共享使用，讓更多元的族群與社區的大小朋友都有專屬的遊憩空間、共享歡樂。