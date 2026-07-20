40億市有地遭私人占用…議員批排除執行力牛步 北市府：加速排查

北市不動產價值居全台之冠，但截至去年底仍有254筆遭占用，市值近40億。雖有近7成進入司法及催繳補償金階段，但遭欠繳補償金前三名機關合計仍高達 1.5億元左右，議員認為，市有土地屬於全體市民共同資產，若長期未有效處理不僅影響財產權益，更可能衍生公安及都市管理問題。財政局表示，未來擬導入AI協助排查，保障市府權益。

北市府從1995年起針對被佔有的市有地，但根據統計，截至2025年底仍有 254筆市有房地遭到占用，以市值推估近40億元，其中遭占房地筆數以北投區50筆最多，其次為士林區49筆，若以管理機關統計，前三名分別為財政局112筆、公園處47筆及新工處23筆，其中財政局身為市有財產主管機關，占全市超過四成案件。

議員汪志冰指出，依「市有公用不動產被占用處理作業要點」管理機關發現遭占用後，應完成實地訪查、確認占用人身分、辦理複丈、追收最近五年使用補償金；如涉及公共安全、都市計畫或重大公共利益，更應優先排除占用；占用人拒不返還者，應循民事訴訟或刑事竊占程序依法處理，必要時請求法院排除占用並支付補償金。

汪志冰說，遭占用的254筆房地，按照處理流程得知，計有16筆尚在蒐集占有人資料、17筆為協調處理、11筆為專案處理、83筆為支付或催收無權占用使用補償金、97筆進入司法程序及30筆刻正辦理拆除，雖然多數占有人已願意繳納使用補償金，但仍有私地主佔用不但不願歸還土地，也不願繳補償金。

汪志冰說，衛工處位於濱江街一處公有地遭多戶私地主佔用，積欠補償金高達1.1億元，該處原先規畫作為汙水處理廠，但卻遭多戶私地主長期佔用營業停車空間，直到近日法院判決勝訴，要求私地主需繳納補償金，其他還包含早期公家宿舍在公務人員往生後，眷屬仍繼續佔用等，遭欠繳金額高前三名機關，分別為衛生下水道工程處約新臺幣1億1千萬元、財政局約3千8百萬元，以及文化局約6百萬元。

汪表示，市有土地屬於全體市民共同資產，若長期未能有效處理，不僅影響財產權益，更可能衍生公共安全及都市管理問題，應訂定明確關鍵性指標，杜絕無限期列管，市府應以更積極態度依法清理、加速結案，真正守護市民財產權益。財政局長胡曉嵐表示，在排查上確實較為困難，且需耗費大量人力排查，未來擬導入AI資源，協助排查相關土地，若預算通過最快明年研發上路。