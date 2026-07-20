2026北海潮與火 豐富活動7/20搶先報名

照片取自新北市政府

今年夏天，北海岸不只陪你玩到深夜，更邀你一路迎接曙光。2026北海潮與火將於7月31日(五)至8月23日(日)熱鬧登場，串聯中角灣、中山溫泉公園及金山老街三大場域，一同引爆夏夜熱潮，新北市綠美化環境景觀處更將於7月20日(一)中午12時開放系列活動報名，週週登場歡迎大家踴躍參與，搶先體驗潮與火魅力。

新北市府表示，將攜手金山老街合作導覽，帶領民眾認識金山人文歷史、漁業及溫泉文化，發掘課本之外的地方故事，遊程沿途還可欣賞今年首次攜手明志科技大學產學團隊打造的AI互動光影裝置作品「魚路古道」，每週六日(8/1、8/2、8/8、8/9、8/15、8/16、8/22、8/23)13:00至15:00、15:00至17:00共16場次。

透過雙手實踐再生精神，重新賦予廢棄物新生命，將屬於北海岸的夏日回憶帶回家。課程於每週六(8/1、8/8、8/15、8/22)14:00至15:00、16:00至17:00，每週日(8/2、8/9、8/16、8/23)11:00至12:00、16:00至17:00共16場次，上課地點為金泰豐人文咖啡館及煦新館｜金山最溫暖餐廳。

今年首度推出「日初瑜珈」，透過一日之初的規劃在晨曦灑落的中角灣海岸，用晨光與海風展開最療癒的北海岸早晨，課程將於每週日(8/2、8/9、8/16、8/23)9:00至10:00舉行。

上述系列活動統一由「北海潮與火」活動官網連結至ACCUPASS系統報名，活動皆免費參加，名額有限，額滿為止，歡迎民眾把握機會，相約北海岸，共度一場從夜幕精彩延續至破曉的夏日旅程。

「潮派任務大挑戰」好禮3＋1 邊玩邊拍再把好禮帶回家

為了讓民眾邊玩邊享好康，中角灣海洋市集今年再擴大舉辦，集結近30攤品牌與商家進駐，並串聯金山老街及在地商圈推出「潮派任務大挑戰」，推出好禮3+1(3種現場+1種線上加碼)等多種抽獎、打卡體驗與優惠活動，活動內容如下：

1、 海洋市集滿額送:消費滿額即可參加數位刮刮樂，有機會刮出「金山老街50元折價券」。

2、 淨灘愛海洋享優惠：完成淨灘秤重即可兌換「中角灣海洋市集折價券」1公斤100元(以此類推，上限3公斤)，以實際行動守護海洋。

3、 拍照打卡拿好禮：至海洋市集服務台憑活動手拿版拍照上傳賞花快報臉書，並在指定貼文下方＃2026北海潮與火出示畫面，即可兌換限量潮派禮品(頸鍊燈)。

4、 額外加碼「我潮派的」Threads攝影投稿活動，即有機會抽中「北海潮與火」限量品牌提袋及至金山老街現場領獎品還可額外再獲下午茶組合等豐富好禮，千萬別錯過！

新北幣EZ Buy消費更便利 完成任務就送100元新北幣

本屆更首度開放領取新北幣優惠券，凡提前下載並註冊「我的新北市APP」會員，活動期間每週六(8/1、8/8、8/15、8/22)15:00至21:00至中角灣服務台完成指定打卡任務，即可領取100元新北幣（數量有限，發完為止），於海洋市集現場及金山老街指定之合作商家及可折抵消費。

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