快訊

謝賢病逝享壽89歲！謝霆鋒緊急返港送父最後一程「永遠四哥」遺願曝光

川普硬擠西班牙捧盃合照！全場8.2萬人噓爆 分貝瞬間飆高

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

聽新聞
0:00 / 0:00

三重慈暉志工24年送224萬份便當 憶獨老火災罹難志工哽咽落淚

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾上台分享志工送餐情形，並對志工表達感謝。記者黃子騰／攝影
民眾上台分享志工送餐情形，並對志工表達感謝。記者黃子騰／攝影

三重區公所今天上午舉辦慈暉志工成立24周年感恩會，感謝長年投入獨居老人送餐及關懷服務的慈暉志工、贊助支持的餐飲業者。創辦人先嗇宮董事長李乾龍表示，24年來共送出224萬份愛心便當，感謝長年奉獻付出的慈暉志工及持續贊助的愛心廠商。

活動中表揚服務滿20年的資深志工共88人，同時感謝多年來支持送餐服務的愛心企業與團體，包括五燈獎豬腳飯、統皓食品公司、龍門捌九素食坊、東瀛池上飯包店、立體果凍花協會理事長阮清水等熱心廠商。

慈暉志工隊北區區長吳麗珊表示，2002年4月4日在公所成立慈暉志工隊，當時有245人參加，目前仍有88人還在線上送餐。看到長輩接過熱騰騰的便當露出笑容，甚至有時偷塞幾顆糖果給志工，是最大的回饋。有住樓上的長輩怕人打擾，志工們發明用吊籃將便當送上去，然後按電鈴通知取餐。如果發現上一餐便當沒被打開，就會立即通報里長和公所，擔心長輩是不是在屋內跌倒。

吳麗珊提到，有位獨老因租屋四處碰壁，她幫忙找房子住進去，結果沒多久發生火災，長輩不幸罹難。因長輩無任何家屬，警察和里長請她出面指認，她跟著到殯儀館，館方人員拉出冰櫃讓她指認，她看到燒焦的長輩確認是每天送餐的獨老，一時悲從中來，心想原要幫他沒想到反害了他，為此還看了半年的身心科，吳麗珊說到傷心處還忍不住哽咽。

新北市社會局副局長吳淑芳和民政局長林耀長、市議員王威元、國民黨新北市長參選人李四川等人都出席。吳淑芳表示，24年前她擔任台北縣社會局老人福利科長，見證三重率先推動獨居老人送餐服務，一年365天幾乎從無間斷，即使在農曆春節期間，也都會提前準備年菜或發放代金；颱風要來時，時任三重市長李乾龍還會和志工提前送颱風餐。這份數十年如一日的堅持與用心，令人由衷敬佩，也是新北市照顧獨居長者的典範。

三重區長王坤南表示，感謝歷年來許多愛心廠商和善心企業、人士的支持，及每位慈暉志工的堅持和奉獻，才能讓這項政策得以延續，共同守護獨居長者。

李乾龍、李四川、王威元與慈暉志工合影。記者黃子騰／攝影
李乾龍、李四川、王威元與慈暉志工合影。記者黃子騰／攝影

創辦人先嗇宮董事長李乾龍頒獎給愛心廠商。記者黃子騰／攝影
創辦人先嗇宮董事長李乾龍頒獎給愛心廠商。記者黃子騰／攝影

三重 火災 便當

延伸閱讀

日方暌違半世紀 再度來台挖掘二戰海漂戰沒者遺骨

街友產子出養瑞典翻轉人生 感謝信跨海向寄養家致謝

一道牆兩個世界 台灣志工在菲貧民區看見教育希望

出席三重義天宮61周年慶 李四川：與北漂鄉親攜手一同打拚

相關新聞

新北推國旅補助 完成指定路線打卡送千元住宿券

新北市府推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」活動，今天在「我的新北市」APP上線，結合數位集章與住宿優惠，只要完成指定打卡路線，即可領取最高1000元新北幣住宿優惠券，直接折抵合作旅宿費用，還可參加總價值500萬元抽獎，鼓勵民眾深入探索新北、留宿新北。

三重慈暉志工24年送224萬份便當 憶獨老火災罹難志工哽咽落淚

三重區公所今天上午舉辦慈暉志工成立24周年感恩會，感謝長年投入獨居老人送餐及關懷服務的慈暉志工、贊助支持的餐飲業者。創辦人先嗇宮董事長李乾龍表示，24年來共送出224萬份愛心便當，感謝長年奉獻付出的慈暉志工及持續贊助的愛心廠商。

漢光演習首度演練行動網路降速 新北市府籲中央完善配套做好風險評估

今年漢光演習的城鎮韌性演習首度規劃斷網科目，NCC配合對局部地區行動網路降速半小時，固網部分則不受影響。新北市府表示，對於中央規劃的演習項目，新北市配合辦理並落實各項整備工作，也呼籲中央針對相關配套及風險評估，都應做到完善。

水岸新地標「天際之眼」景觀橋啟用 蔣萬安驚豔：欣賞松山飛機起降

台北市民權大橋景觀橋今天啟用，將串聯觀山、彩虹河濱公園，不僅成民眾騎自行車、散步新路線，還可欣賞松山機場飛機起降，感受夜光雕及基隆河畔景致。景觀橋取名「天際之眼」，也宛如一條輕柔環繞基隆河畔的藍色絲帶。

民權大橋景觀橋成台北水岸新亮點 蔣萬安：近距離感受飛機起降

台北市基隆河畔即將迎來絕美的親水新地標！由臺北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋景觀橋」，經施工團隊全力趕工，於20日舉行正式啟用典禮。台北市長蔣萬安表示，民權大橋景觀橋啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」的滿點魄力。此舉不僅強化了市區與河濱綠地的通行便利性，更實踐了全民共享舒適水岸生活的願景。

新北市議會成立台語復振連線 跨黨派議員力挺

新北市議會今天成立「台語復興議員連盟」，包含藍、綠、無黨議員在內累積超過32席議員加入。台語政策推動聯盟表示，希望透過議會監督與跨黨派合作，讓台語復振從公民倡議走向地方議會政策制度化推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。