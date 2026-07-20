三重慈暉志工24年送224萬份便當 憶獨老火災罹難志工哽咽落淚

三重區公所今天上午舉辦慈暉志工成立24周年感恩會，感謝長年投入獨居老人送餐及關懷服務的慈暉志工、贊助支持的餐飲業者。創辦人先嗇宮董事長李乾龍表示，24年來共送出224萬份愛心便當，感謝長年奉獻付出的慈暉志工及持續贊助的愛心廠商。

活動中表揚服務滿20年的資深志工共88人，同時感謝多年來支持送餐服務的愛心企業與團體，包括五燈獎豬腳飯、統皓食品公司、龍門捌九素食坊、東瀛池上飯包店、立體果凍花協會理事長阮清水等熱心廠商。

慈暉志工隊北區區長吳麗珊表示，2002年4月4日在公所成立慈暉志工隊，當時有245人參加，目前仍有88人還在線上送餐。看到長輩接過熱騰騰的便當露出笑容，甚至有時偷塞幾顆糖果給志工，是最大的回饋。有住樓上的長輩怕人打擾，志工們發明用吊籃將便當送上去，然後按電鈴通知取餐。如果發現上一餐便當沒被打開，就會立即通報里長和公所，擔心長輩是不是在屋內跌倒。

吳麗珊提到，有位獨老因租屋四處碰壁，她幫忙找房子住進去，結果沒多久發生火災，長輩不幸罹難。因長輩無任何家屬，警察和里長請她出面指認，她跟著到殯儀館，館方人員拉出冰櫃讓她指認，她看到燒焦的長輩確認是每天送餐的獨老，一時悲從中來，心想原要幫他沒想到反害了他，為此還看了半年的身心科，吳麗珊說到傷心處還忍不住哽咽。

新北市社會局副局長吳淑芳和民政局長林耀長、市議員王威元、國民黨新北市長參選人李四川等人都出席。吳淑芳表示，24年前她擔任台北縣社會局老人福利科長，見證三重率先推動獨居老人送餐服務，一年365天幾乎從無間斷，即使在農曆春節期間，也都會提前準備年菜或發放代金；颱風要來時，時任三重市長李乾龍還會和志工提前送颱風餐。這份數十年如一日的堅持與用心，令人由衷敬佩，也是新北市照顧獨居長者的典範。

三重區長王坤南表示，感謝歷年來許多愛心廠商和善心企業、人士的支持，及每位慈暉志工的堅持和奉獻，才能讓這項政策得以延續，共同守護獨居長者。

李乾龍、李四川、王威元與慈暉志工合影。記者黃子騰／攝影