漢光演習首度演練行動網路降速 新北市府籲中央完善配套做好風險評估

今年漢光演習的城鎮韌性演習首度規劃斷網科目，NCC配合對局部地區行動網路降速半小時，固網部分則不受影響。新北市府表示，對於中央規劃的演習項目，新北市配合辦理並落實各項整備工作，也呼籲中央針對相關配套及風險評估，都應做到完善。

新北市府指出，演習最重要目的就是驗證各項應變機制是否完善，提升面對突發事件的應變能力。中央針對相關配套及風險評估都應做到完善，市府除配合執行，也會持續關注演習期間對市民生活及商業活動的影響，在兼顧民生、救災及城市韌性的前提下，完成各項工作。

新北市警局表示，模擬行動網路降速期間，市話及行動語音通話、簡訊，包含撥打110報案專線皆不受影響。至於是否會對救災救護造成影響，新北市消防局表示，演習時一般市話、手機通話與簡訊功能均不受影響，民眾遇緊急事故時仍可正常撥打119。