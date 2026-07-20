水岸新地標「天際之眼」景觀橋啟用 蔣萬安驚豔：欣賞松山飛機起降

台北市民權大橋景觀橋今天啟用，將串聯觀山、彩虹河濱公園，不僅成民眾騎自行車、散步新路線，還可欣賞松山機場飛機起降，感受夜光雕及基隆河畔景致。景觀橋取名「天際之眼」，也宛如一條輕柔環繞基隆河畔的藍色絲帶。

蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，蔣萬安說，這項工程不僅提升民權大橋路面寬度，強化串接松山、內湖及內湖科技園區的重要交通功能，更打造可欣賞飛機起降、飽覽基隆河日夜美景的全新休憩空間，為市民建構兼具「人本交通」與「舒適宜居」的生活環境。

蔣表示，他上任以來，他多次前往工地視察工程進度，感謝地方議員、市府團隊及所有施工人員共同努力，讓民權大橋改建工程順利完成。此次改建最重要的目的，是提升橋梁耐震、防洪韌性，確保市民安全；市府也希望在強化民權大橋作為串接松山、內湖及內湖科技園區重要聯外道路功能的同時，跳脫傳統思維，納入更多人文景觀與休憩空間的設計。

蔣指出，市府在規畫施工便道時，同步思考未來永久景觀橋的配置，希望串聯兩側高灘地，包括觀山河濱公園、彩虹河濱公園，未來民生水資源中心完工後，也可直接串接民權大橋。

景觀橋命名為「天際之眼」，是因從空中俯瞰，優化後的人行、自行車通道及觀景平台，宛如鑲嵌在基隆河畔的一隻眼睛。未來無論是騎乘自行車、跑步、散步，或前往兩側河濱公園的民眾，都能更安全、便利地使用民權大橋；許多攝影愛好者也可在此捕捉飛機起降的精彩畫面。

蔣萬安說，期待民權大橋啟用後，有更多市民善加利用景觀橋及周邊公共設施，透過各項建設帶動地方整體發展。

台北市長蔣萬安上午出席民權大橋景觀橋啟用。記者曾吉松／攝影