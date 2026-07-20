基隆河新地標 民權交通棧橋變身天際之眼

台北市基隆河畔再添絕美新地標，由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。這座結合樂活宜居、友善共融、創新活力3大領域政策的景觀橋，獨特之處就是中央橢圓形觀景平臺。從高空俯瞰，就像是基隆河畔最耀眼的明眸，也是台北最亮眼的新地標。此外橋梁串聯松山與內湖的雙岸河濱路網，外觀流暢線型更是基隆河最吸睛的景觀焦點，成為一座兼具交通、休閒與景觀美學的親水新空間。

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

臺北市基隆河畔再添絕美新地標！由臺北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，終於在上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影

台北市基隆河畔再添絕美新地標！由台北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋跨河景觀橋」，歷經全體施工團隊攜手努力，今天上午舉行正式啟用典禮。記者曾吉松／攝影