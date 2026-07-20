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新北市議會成立台語復振連線 跨黨派議員力挺
新北市議會今天成立「台語復興議員連盟」，包含藍、綠、無黨議員在內累積超過32席議員加入。台語政策推動聯盟表示，希望透過議會監督與跨黨派合作，讓台語復振從公民倡議走向地方議會政策制度化推動。
今天出席記者會議員包括民進黨黃淑君、翁震州、許昭興、張嘉玲、鄭宇恩、陳乃瑜、卓冠廷、李宇翔、林銘仁、顏蔚慈、國民黨洪佳君、陳偉杰、與無黨聯盟總召蔡錦賢，新北市議員參選人陳俊維也到場響應。
聯盟於會中頒發感謝狀，感謝參與連線的議員支持台語公共政策，並認同聯盟提出的「三大主張、兩大計畫」。聯盟指出，新北市議會成立台語復振連線，象徵地方民意機關開始積極投入台語復振工作，具有重要指標意義。
聯盟表示，近年政府雖持續推動台語文化活動，但台語整體使用人口仍持續下降，尤其年輕世代台語能力流失快速，顯示單靠活動難以扭轉語言流失趨勢。
聯盟認為，台語復振應從制度改革著手，整合教育、文化、民政、社會、新聞等局處資源，建立完整政策架構，並以「恢復台語意識、重建台語環境、台語Wi-Fi四界開」作為推動核心理念。記者會後，也安排五堂台語復振議題課程，與議員進一步交流政策理念。
聯盟提出三大方向，包括成立跨局處的「台語復振委員會」，統籌教育、文化及公共服務資源；依「國家語言發展法」推動新北市區域通行語政策，逐步建立公共服務、行政及教育等領域的台語使用環境；以及建立完整台語教育體系，推動台語實驗學校及課室語言轉型，讓台語重新成為校園生活語言。
聯盟表示，未來將持續與各縣市議會合作，推動更多地方成立台語復振連線，讓台語政策從地方扎根，逐步形成全國性的制度推動力量，並呼籲中央與地方共同落實國家語言發展法，透過制度建立與語言環境重建，真正恢復台語的日常使用。
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