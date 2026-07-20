新北市議會成立台語復振連線 跨黨派議員力挺

台北市基隆河畔即將迎來絕美的親水新地標！由臺北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋景觀橋」，經施工團隊全力趕工，於20日舉行正式啟用典禮。台北市長蔣萬安表示，民權大橋景觀橋啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」的滿點魄力。此舉不僅強化了市區與河濱綠地的通行便利性，更實踐了全民共享舒適水岸生活的願景。

2026-07-20 12:14