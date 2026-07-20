新北推國旅補助 完成指定路線打卡送千元住宿券

新北市府推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」活動，今天在「我的新北市」APP上線，結合數位集章與住宿優惠，只要完成指定打卡路線，即可領取最高1000元新北幣住宿優惠券，直接折抵合作旅宿費用，還可參加總價值500萬元抽獎，鼓勵民眾深入探索新北、留宿新北。

新北市觀旅局今天舉行補助開跑記者會，新北市副市長劉和然表示，暑假是各縣市積極推動國旅的重要時機，新北市此次規畫14條主題旅遊路線，希望吸引全台民眾走進新北。

他指出，今年特別將近期啟用的淡江大橋及新北市美術館等新景點納入路線，搭配原有的山海風光、歷史文化、宗教景點及老街特色，讓旅客一次感受新北多元面貌。

劉和然說，新北既有深厚的文化底蘊、歷史傳統，也有宗教文化、民俗特色及現代建築，希望遊客「不要趕路」，放慢腳步留宿新北，細細感受這片土地的魅力，相信一定會有所感動。

他也表示，預計提供1萬2000張面額1000元的住宿優惠券，完成旅遊後還可參加總價值500萬元的抽獎活動，希望帶動國旅及地方觀光發展。

被問到最推薦路線，劉和然說，以他個人而言，最推薦結合新北市美術館的行程，不僅可參觀美術館，也能順遊鶯歌老街、三峽祖師廟，兼具藝術、宗教及文化特色，加上三鶯線通車後交通更便利，是最值得體驗的路線之一。

觀旅局長楊宗珉表示，今年活動共規畫14條兼具深度與趣味的主題打卡路線、70處景點，涵蓋野柳女王頭、淡江大橋、新北市美術館等知名及新興景點，希望透過數位集章與住宿優惠雙重誘因，延長旅客停留時間，帶動旅宿產業及周邊商圈發展，進一步強化新北作為北台灣旅遊樞紐的品牌形象。

觀旅局說，民眾須先下載「我的新北市」APP，完成進階會員註冊並開通錢包，依指定路線完成旅遊打卡後，即可獲得一次抽獎機會，並領取1張1000元新北幣住宿優惠券，可直接折抵合作旅宿費用。

住宿優惠券採分波發放，首波將提供8000張，使用期限至116年12月31日止，完成不同路線打卡還可增加中獎機會。獲得抽獎資格者，須使用APP錢包支付100元或使用住宿優惠券1000完成消費，才能參與抽獎。