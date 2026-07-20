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新北目前無本土登革熱病例 29區啟動巡檢清除孳生源

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（後排左八）今率市府跨局處團隊在土城頂福里舉行登革熱防治誓師，呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（後排左八）今率市府跨局處團隊在土城頂福里舉行登革熱防治誓師，呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」。記者張策／攝影

暑假旅遊旺季加上高溫、強降雨及颱風季將至，登革熱傳播風險升高。新北市副市長朱惕之今率衛生局、環保局、土城區公所及清潔隊前往土城頂福里，進行登革熱防治誓師及社區環境巡檢。衛生局表示，目前新北尚無本土登革熱病例，但市府仍維持高度警戒，全面啟動社區防堵機制。

朱惕之表示，夏季是登革熱好發時期，防治最重要的基本功就是落實「巡、倒、清、刷」，定期檢查住家及社區周邊容易積水的角落，避免病媒蚊孳生。此次以頂福里作為示範，由里長、里民、環保志工及清潔隊共同清潔與巡查環境。

市府團隊實地走入巷弄巡檢，在小花園雜草堆、花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處，發現容易遭忽略的積水點，現場立即清除。朱惕之表示，未來全市29個行政區都會安排環境清潔日，但防疫不能只靠特定活動，仍須市民每天、每周持續維護環境，才能從源頭阻斷病媒蚊孳生。

環保局表示，截至今年6月底，新北已累計動員2萬6516人次，清除孳生源8163處及積水容器1萬1865個，並透過清潔隊、里長與環保志工共同巡查的「複式動員」機制，針對公共環境、側溝、髒亂點、菜園、空地及空屋等高風險場域加強稽查。若發現積水孳生孑孓，將依法告發。

衛生局長陳潤秋表示，目前新北尚無本土登革熱病例，主要風險仍來自境外移入。民眾若曾前往國內外高風險地區，返家後出現發燒、出疹、頭痛、肌肉痛或關節痛等症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊及活動史。

陳潤秋指出，新北已建置486家NS1快篩合約醫療院所，以及157家登革熱轉介合約社區藥局，強化疑似個案早期發現及通報量能，並設有通報獎勵機制，鼓勵醫療院所與民眾及早發現、及早處置，避免疫情進一步傳播。

頂福里長顏義信表示，里內除定期環境清掃，志工也會自主分組修剪樹枝、清理水溝及整理綠美化空間，並深入社區向居民宣導登革熱防治觀念。

完成社區巡檢後，朱惕之與市府團隊前往頂埔幼兒園登革熱衛教宣導。小朋友專心聆聽，也在互動過程中樂在其中；朱惕之及市府人員特別蹲下身與孩子說話，以較親近的方式說明防蚊及清除積水的重要性，盼讓防疫觀念從校園延伸至家庭。

新北市副市長朱惕之與市府團隊前往頂埔幼兒園宣導登革熱防治，並蹲下身與小朋友互動，孩子專心聆聽、樂在其中。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之與市府團隊前往頂埔幼兒園宣導登革熱防治，並蹲下身與小朋友互動，孩子專心聆聽、樂在其中。記者張策／攝影

新北市副市長朱惕之（前排左五）今率市府跨局處團隊在土城頂福里舉行登革熱防治誓師，呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（前排左五）今率市府跨局處團隊在土城頂福里舉行登革熱防治誓師，呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」。記者張策／攝影

新北市副市長朱惕之（中）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（中）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影

新北市副市長朱惕之（右二）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（右二）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影

新北市副市長朱惕之（右）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（右）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影

新北市副市長朱惕之（左）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（左）與市府團隊深入頂福里巷弄巡查，在花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處檢視積水孳生源。記者張策／攝影

登革熱 新北 病媒蚊 衛生局

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