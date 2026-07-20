維護通車後沿線居家安寧 汐東線降噪 依標準再加嚴5分貝

捷運汐東線興建工程逐步推進，沿線不少住宅稠密區，防震抗噪是重中之重。新北捷運局表示，軌道將採浮動式道床、高隔震基鈑等措施，依大眾捷運系統交通噪音管制標準，自主加嚴五分貝，降低列車行駛對沿線住家的影響。

汐東線串連新北汐止區和北市內湖區東湖一帶，從內湖區蘆洲里經汐止社后、樟樹地區分別設站，汐科站可與台鐵轉乘，再通往終點站汐止區公所，總長五點五六公里，四點七五公里在新北境內，台北境內○點八一公里。

民眾期待汐東線未來通車讓交通更便利，沿線居民不免憂心行駛噪音干擾居家安寧。新北捷運局說，汐東線有主動式降噪對策，在軌道設施上設置浮動式道床、高隔震基鈑等。被動式降噪部分，沿線敏感點除符合中央公告的管制標準，並自主加嚴五分貝，作為隔音牆設計目標。

二○二○年初啟用的新北環狀線隔音牆兼具安全、性能及美觀，發展出六種不同型式隔音牆，汐東線隔音牆設計也朝這個目標規畫。

另，基隆七堵區泰安路段台鐵軌道兩側隔音牆年久失修，部分已穿透，隔音效果打折，還可能成傷人利器。台鐵允諾九月底前會先更換鏽蝕較嚴重隔音板，待財源到位將全面更新。

七堵區泰安里長詹仁豪說，泰安路二巷往來行人多，從鏽蝕的隔音護牆下方通過不免提心吊膽。立委林沛祥日前會勘，他說，基隆雨多潮濕，許多設施比其他縣市更容易老化，要求台鐵優先拆除鬆動、生鏽嚴重、有掉落風險的隔音牆蓋板，並補強加固，不能等發生意外再補救。

捷運沿線每一片隔音牆防護高度經過精密計算，有民眾在乎防噪效果，也有人擔心窗外視野被隔音牆阻擋，透明隔音牆能守住美景，出現住宅隱私恐被窺探的兩難。文化大學教授郭瓊瑩說，隔音牆是移動的景觀美學，呈現沿線空間、地景特色，建議因地制宜，讓隔音牆優雅地融入環境。