維護通車後沿線居家安寧 汐東線降噪 依標準再加嚴5分貝

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／連線報導
新北市府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴五分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴五分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影

捷運汐東線興建工程逐步推進，沿線不少住宅稠密區，防震抗噪是重中之重。新北捷運局表示，軌道將採浮動式道床、高隔震基鈑等措施，依大眾捷運系統交通噪音管制標準，自主加嚴五分貝，降低列車行駛對沿線住家的影響。

汐東線串連新北汐止區和北市內湖區東湖一帶，從內湖區蘆洲里經汐止社后、樟樹地區分別設站，汐科站可與台鐵轉乘，再通往終點站汐止區公所，總長五點五六公里，四點七五公里在新北境內，台北境內○點八一公里。

民眾期待汐東線未來通車讓交通更便利，沿線居民不免憂心行駛噪音干擾居家安寧。新北捷運局說，汐東線有主動式降噪對策，在軌道設施上設置浮動式道床、高隔震基鈑等。被動式降噪部分，沿線敏感點除符合中央公告的管制標準，並自主加嚴五分貝，作為隔音牆設計目標。

二○二○年初啟用的新北環狀線隔音牆兼具安全、性能及美觀，發展出六種不同型式隔音牆，汐東線隔音牆設計也朝這個目標規畫。

另，基隆七堵區泰安路段台鐵軌道兩側隔音牆年久失修，部分已穿透，隔音效果打折，還可能成傷人利器。台鐵允諾九月底前會先更換鏽蝕較嚴重隔音板，待財源到位將全面更新。

七堵區泰安里長詹仁豪說，泰安路二巷往來行人多，從鏽蝕的隔音護牆下方通過不免提心吊膽。立委林沛祥日前會勘，他說，基隆雨多潮濕，許多設施比其他縣市更容易老化，要求台鐵優先拆除鬆動、生鏽嚴重、有掉落風險的隔音牆蓋板，並補強加固，不能等發生意外再補救。

捷運沿線每一片隔音牆防護高度經過精密計算，有民眾在乎防噪效果，也有人擔心窗外視野被隔音牆阻擋，透明隔音牆能守住美景，出現住宅隱私恐被窺探的兩難。文化大學教授郭瓊瑩說，隔音牆是移動的景觀美學，呈現沿線空間、地景特色，建議因地制宜，讓隔音牆優雅地融入環境。

汐東線 汐科站 台鐵

延伸閱讀

台鐵隔音牆鏽蝕到穿孔 居民憂心隔音效果打折扣 更怕鐵皮成傷人利器

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看 三峽老街、新北美術館全攻略

噪音陳情減4成！桃園再出招 深夜爆竹禁令提前、500工地即時監控

萬里溪堰塞湖估溢流延後 台鐵7月19日中午前正常行駛

相關新聞

大巨蛋天花板漏水 遠雄致歉：廠商施工未依規斷水

台北大巨蛋近日辦中職明星賽，座位區出現漏水，水從天花板流下，球迷無奈換位。市府初步釐清，是餐廳更換設備不慎，巨蛋公司昨致歉，指廠商施工未依規定完成斷水，已要求落實相關程序。

維護通車後沿線居家安寧 汐東線降噪 依標準再加嚴5分貝

捷運汐東線興建工程逐步推進，沿線不少住宅稠密區，防震抗噪是重中之重。新北捷運局表示，軌道將採浮動式道床、高隔震基鈑等措施，依大眾捷運系統交通噪音管制標準，自主加嚴五分貝，降低列車行駛對沿線住家的影響。

新聞評論／別讓索資成壓垮公務員的稻草

北市長蔣萬安日前赴議會施政報告，因索資議題與民進黨議員簡舒培爭鋒相對，怒嗆她是「索資佛地魔」，一句話引發熱議，掀開基層公務員長期隱忍壓力鍋。索資監督市政是議員天職，要解公務員出走潮，須先遏止報復性索資，否則將是壓垮公務員最後一根稻草。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。