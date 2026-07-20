聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋天花板漏水 遠雄致歉：廠商施工未依規斷水

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導

台北大巨蛋近日辦中職明星賽，座位區出現漏水，水從天花板流下，球迷無奈換位。市府初步釐清，是餐廳更換設備不慎，巨蛋公司昨致歉，指廠商施工未依規定完成斷水，已要求落實相關程序。

中職明星賽周末在大巨蛋登場，發生漏水窘境，民眾黨議員陳宥丞質疑，大巨蛋漏水問題存在已久，不僅扣分還罰款，遠雄還是修不好，如今連沒下雨，還能場內有水瀑布？

陳宥丞說，球迷、歌迷從驚訝漏水到心如止水，未來若大巨蛋無法申請到國際賽，恐會變成台灣的硬傷。

民進黨北市長參選人沈伯洋也質疑，大巨蛋漏水非首次，場館啟用一段時間卻未改善，恐怕會讓人質疑市府螺絲鬆了。

北市體育局表示，初步釐清此次大巨蛋漏水是因餐廳更換設備時不慎導致，已要求遠雄巨蛋公司督導餐廳業者儘速修復，當下已協助受影響觀眾更換座位。

巨蛋公司表示，Garden City餐廳委託裝修廠商施工，卻未依規定完成斷水程序，導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏，非場館本體或營運系統異常，在第一時間完成清理，未影響活動進行及安全。後續將要求施工廠商落實離場前斷水、斷電及安全查核，避免類似情形再發生。

大巨蛋 遠雄 漏水

延伸閱讀

大巨蛋漏水沈伯洋質疑北市府螺絲鬆 遠雄致歉曝原因：非場館本體異常

中職明星賽...沒下雨大巨蛋場館B1竟現水瀑布 找到禍首了

中職／明星賽連3屆在大巨蛋 會長蔡其昌透露風險考量

屏東林邊游泳池修繕經費追加未過 工程停擺引憂

相關新聞

大巨蛋天花板漏水 遠雄致歉：廠商施工未依規斷水

台北大巨蛋近日辦中職明星賽，座位區出現漏水，水從天花板流下，球迷無奈換位。市府初步釐清，是餐廳更換設備不慎，巨蛋公司昨致歉，指廠商施工未依規定完成斷水，已要求落實相關程序。

維護通車後沿線居家安寧 汐東線降噪 依標準再加嚴5分貝

捷運汐東線興建工程逐步推進，沿線不少住宅稠密區，防震抗噪是重中之重。新北捷運局表示，軌道將採浮動式道床、高隔震基鈑等措施，依大眾捷運系統交通噪音管制標準，自主加嚴五分貝，降低列車行駛對沿線住家的影響。

新聞評論／別讓索資成壓垮公務員的稻草

北市長蔣萬安日前赴議會施政報告，因索資議題與民進黨議員簡舒培爭鋒相對，怒嗆她是「索資佛地魔」，一句話引發熱議，掀開基層公務員長期隱忍壓力鍋。索資監督市政是議員天職，要解公務員出走潮，須先遏止報復性索資，否則將是壓垮公務員最後一根稻草。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。