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大巨蛋天花板漏水 遠雄致歉：廠商施工未依規斷水
台北大巨蛋近日辦中職明星賽，座位區出現漏水，水從天花板流下，球迷無奈換位。市府初步釐清，是餐廳更換設備不慎，巨蛋公司昨致歉，指廠商施工未依規定完成斷水，已要求落實相關程序。
中職明星賽周末在大巨蛋登場，發生漏水窘境，民眾黨議員陳宥丞質疑，大巨蛋漏水問題存在已久，不僅扣分還罰款，遠雄還是修不好，如今連沒下雨，還能場內有水瀑布？
陳宥丞說，球迷、歌迷從驚訝漏水到心如止水，未來若大巨蛋無法申請到國際賽，恐會變成台灣的硬傷。
民進黨北市長參選人沈伯洋也質疑，大巨蛋漏水非首次，場館啟用一段時間卻未改善，恐怕會讓人質疑市府螺絲鬆了。
北市體育局表示，初步釐清此次大巨蛋漏水是因餐廳更換設備時不慎導致，已要求遠雄巨蛋公司督導餐廳業者儘速修復，當下已協助受影響觀眾更換座位。
巨蛋公司表示，Garden City餐廳委託裝修廠商施工，卻未依規定完成斷水程序，導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏，非場館本體或營運系統異常，在第一時間完成清理，未影響活動進行及安全。後續將要求施工廠商落實離場前斷水、斷電及安全查核，避免類似情形再發生。
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