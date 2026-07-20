新聞評論／別讓索資成壓垮公務員的稻草

北市長蔣萬安日前赴議會施政報告，因索資議題與民進黨議員簡舒培爭鋒相對，怒嗆她是「索資佛地魔」，一句話引發熱議，掀開基層公務員長期隱忍壓力鍋。索資監督市政是議員天職，要解公務員出走潮，須先遏止報復性索資，否則將是壓垮公務員最後一根稻草。

這波索資爭議，其實是民進黨台北市長參選人沈伯洋先點燃，喊出議員索資SOP化，實質減輕市府公務員壓力，降低北市公務員出走潮，沈伯洋的理解與實務產生巨大落差，遭北市府反擊，公布議員索資排名第一的大戶正是同黨議員簡舒培，成了極諷刺的迴力鏢。

北市藍綠府會的索資攻防，已不是一兩天，此次基層公務員在社群上掀起熱烈討論，包括監督權責、職場環境，都撕開了壓抑已久的府會矛盾，索資量應被視為「問政認真」表現？除了提供資料，公務員有必要面對部分議員的咆哮、辦公室罰站甚至人身攻擊？

基層公務人員本應保持中立，但府會對抗強度愈高，執政黨首長要捍衛政策，在野黨議員要監督施政，基層成夾心餅，索資給多擔心被上司責怪，給少要面對議員壓力。

北市議會向來是鎂光燈焦點，是受矚目的「政治秀場」，北市公務員會爆出走潮，當然另有生活開銷、房價等因素，首都業務量遠超其他縣市，薪資差異卻不大，惡意、報復性索資亦增加基層工作量。

此次爭議掀開府會「黑盒子」，若能互相體諒，一方是合理索資，一方是備好相關資料滿足問政需求，不失為建立雙方默契的契機。