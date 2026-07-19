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紙風車新北在地故事首登場 芭比娃娃之鄉泰山入戲

中央社／ 台北19日電

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航昨天與今天分別在新北市汐止及三重演出「台灣幻想曲」，首次推出新北「在地故事集錦」，芭比娃娃製作之鄉泰山入戲成為劇情的一部分。

紙風車今天發布新聞稿表示，這次的「在地故事集錦」以新北各地人文歷史、自然地景與城市發展脈絡為主，從早期歷史、族群文化到現代城市風貌，提到蘆洲切仔麵、泰山的芭比娃娃之鄉、路名錯綜複雜的中永和之歌等，觀眾跟隨劇情穿梭時空，也重新認識腳下這片土地。

許多家長與孩子在觀賞過程中，隨著熟悉的地名、景點與地方故事一一登場，不時發出驚呼與掌聲。有觀眾表示：「家裡有做過芭比娃娃代工，看到戲都喚起了自己的童年回憶。」紙風車希望透過藝術演出，讓孩子認識自己成長的地方，也讓大人重新看見家鄉的魅力。

7月18日汐止場考量當地夏季天候多變，演出特別安排於秀峰高中體育館舉行，活動宛如一場社區嘉年華。贊助這場演出的宏正自動科技董事長陳尚仲致詞時表示，從2007年的319鄉村工程到368兒童藝術工程，加上7場在汐止區國中小的青少年反毒戲劇演出，「大家一起把愛留給汐止的大小朋友。」

今天晚間三重修德國小的演出，由中國信託慈善基金會主要贊助，演出前遇到大暴雨，彩排暫停，團隊迅速調整演出；開演之後仍有雨勢，工作人員立刻發送雨衣讓觀眾安心看戲。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，感謝大家加入368工程椅子會捐款行政費，才能應付這種突如其來的情況。

張敏宜表示，中國信託慈善基金會自2009年起攜手紙風車推動兒童藝術巡演，把專業劇場帶進每一個鄉鎮，紙風車感謝企業與社會大眾長期支持，共同實踐藝術平權。「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」更多資訊及演出行程詳見368藝術工程官網https://paperwindmill.com.tw/paper368

泰山 紙風車 新北

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