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影／新北首座原民祭儀廣場啟用 逾60套原民服飾走秀炒熱三峽

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市首座原住民族祭儀廣場「新北原力廣場」今天啟用，副市長劉和然（後排左七）與原住民族議員、部落族人及來賓共同合影。記者張策／攝影
新北市首座原住民族祭儀廣場「新北原力廣場」今天啟用，副市長劉和然（後排左七）與原住民族議員、部落族人及來賓共同合影。記者張策／攝影

新北市首座原住民族祭儀廣場「新北原力廣場」今天在三峽正式啟用，並以「原住民族織藝節」作為首場大型文化展演。活動結合原民特色市集、織藝體驗、音樂演出及時尚走秀，12名設計師以8個原住民族文化元素打造超過60套服飾，搭配原民歌手現場演唱，台下歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

活動由新北市副市長劉和然主持啟用儀式，新北市多名原住民族議員及市議員戴湘儀也到場參與。歌手民雄率先登台演唱，為活動揭開序幕；時尚展演則由原民饒舌歌手AZ李孝祖開場，邊唱邊走進伸展台，模特兒也陸續穿著融合原民織紋與當代設計的服飾亮相。

展演後半場由舞炯恩及SAYA張惠春接續演出，音樂與走秀交錯進行。不同風格的原民服飾一一登場，現場掌聲與歡呼聲不絕於耳，不少觀眾拿起手機記錄。活動最後，出席貴賓、設計師、藝人與模特兒一同登台合影，為廣場啟用及首場織藝節畫下句點。

劉和然表示，新北是一座多元文化融合的城市，城市發展不僅需要硬體建設，更重要的是關照生活在其中的每一個族群，讓不同文化彼此尊重、共榮。「新北原力廣場」名稱經票選產生，象徵原住民族的影響力、勇氣與活力，盼這些精神持續在新北扎根。

劉和然說，廣場未來將提供原住民族舉辦歲時祭儀、文化交流、藝術展演及相關活動，成為族群互動及文化傳承的重要場域，也將作為推動「全民原教」的平台，讓更多市民認識原住民族文化。

新北原力廣場興建總經費3070萬元，其中原住民族委員會補助1951萬9545元，新北市原民局編列1118萬455元。廣場內的公共藝術「安居之地」由藝術家撒部‧噶照設計，以石柱造型象徵族人在城市中扎根、安居及建立家園，也代表文化記憶與族群命脈延續。

首場活動「原住民族織藝節」以文化、時尚、音樂及科技跨域串聯，其中時尚展演「線啟・返尋」由設計師潘怡良領銜策畫，集結高元龍、郭瑋、謝詠絮、施育芃、荳菲、歐修維、高育伯、劉靜純、黃莉婷、王思豪、戴佳錩等12名設計師共同參與。

作品取材自阿美族、排灣族、卑南族、魯凱族、噶瑪蘭族、泰雅族、賽德克族及太魯閣族等8族文化元素與織紋特色，共發表超過60套原創服飾。劉和然表示，設計師將原住民族元素融入服裝，再結合藝人演唱與模特兒走秀，讓原民文化透過服裝、音樂及肢體展演被看見，也為未來廣場舉辦活動提供不同想像。

活動另與輔仁大學合作打造特色市集，結合文創、工藝展售及手作體驗，呈現原民青年的創作能量；現場也設置沉浸式互動體驗，民眾可透過虛實整合技術「試穿」設計師服飾，留下啟用日紀念影像。

新北原力廣場啟用活動安排原住民族祈福儀式，由族人依傳統儀式為廣場及活動祝禱。記者張策／攝影
新北原力廣場啟用活動安排原住民族祈福儀式，由族人依傳統儀式為廣場及活動祝禱。記者張策／攝影

新北市副市長劉和然（右）今天出席新北原力廣場啟用儀式，與原住民族委員會主秘王美蘋共同完成啟用程序。記者張策／攝影
新北市副市長劉和然（右）今天出席新北原力廣場啟用儀式，與原住民族委員會主秘王美蘋共同完成啟用程序。記者張策／攝影

饒舌歌手AZ李孝祖為原住民族時尚展演開場，邊唱邊走進觀眾席，帶動現場熱烈氣氛。記者張策／攝影
饒舌歌手AZ李孝祖為原住民族時尚展演開場，邊唱邊走進觀眾席，帶動現場熱烈氣氛。記者張策／攝影

模特兒穿著融合原住民族織紋與當代時尚的服飾登台走秀，現場掌聲與歡呼聲不斷。記者張策／攝影
模特兒穿著融合原住民族織紋與當代時尚的服飾登台走秀，現場掌聲與歡呼聲不斷。記者張策／攝影

模特兒穿著融合原住民族織紋與當代時尚的服飾登台走秀，現場掌聲與歡呼聲不斷。記者張策／攝影
模特兒穿著融合原住民族織紋與當代時尚的服飾登台走秀，現場掌聲與歡呼聲不斷。記者張策／攝影

「原住民族織藝節」集結12位設計師，以8個原住民族文化元素打造超過60套服飾，設計師與模特兒在展演後登台合影。記者張策／攝影
「原住民族織藝節」集結12位設計師，以8個原住民族文化元素打造超過60套服飾，設計師與模特兒在展演後登台合影。記者張策／攝影

三峽 新北 戴湘儀

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