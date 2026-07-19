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民眾期待汐東線通車...沿線住戶憂心噪音 新北主自加嚴5分貝設計降噪

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴5分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴5分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影

汐止東湖捷運路線興建工程逐步推進，新北市捷運局今天表示，軌道將採浮動式道床、高隔震基鈑等措施降噪，依大眾捷運系統交通噪音管制標準，自主加嚴5分貝，作為隔音牆設計目標，降低列車行駛對沿線住家的影響。

汐東線串連新北市汐止區和台北內湖區的東湖地區，從內湖區蘆洲里經汐止社后、樟樹地區分別設站，接著設汐科站可與台鐵轉乘，再通往終點站汐止區公所，總長5.56公里，其中4.75公里在新北境內，台北境內0.81公里。

多數民眾期待汐東線通車後，交通更便利，但沿線住家也不免憂心捷運行駛噪音會不會干擾居家安寧。

新北捷運局說，汐東線主動式降噪部分，規畫在軌道設施上設置浮動式道床、高隔震基鈑等措施，減少大部份聲音。

被動式降噪部分，沿線設置的敏感點，各時段小時均能音量及平均最大音量，均須符合行政院環保署公告的大眾捷運系統交通噪音管制標準，並自主加嚴5分貝，作為隔音牆設計評估目標。

捷運局指出，若評估符合自主加嚴標準，不需設置隔音牆，仍規畫設置立柱，並於立柱設計時，預留足夠結構強度及預埋端板，以利後續視需求調整增設，保留工程擴充的彈性，並可替未來臨近軌道的可能開發區，預留隔音牆設置銜接機制。

捷運新北環狀線的隔音牆考量安全、性能、施工性及美觀因素，發展出6種不同型式隔音牆。新北捷運局希望藉由列車彩繪色彩，結合隔音牆的設計與顏色，既達成阻絕噪音效果，也保障捷運沿線居民生活品質。捷運局說，汐東線隔音牆設計，也將朝這個目標規畫。

新北市政府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴5分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包興建汐東線捷運，軌道將採多項措施降噪，並依噪音管制標準自主加嚴5分貝設計，降低列車行駛對沿線住家的影響；圖為汐止區公所站路段圍籬施工。記者邱瑞杰／攝影

汐東線 噪音 新北

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