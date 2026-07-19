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李四川出席新北彰友會活動 「雙北共治」科技產業發展更緊密

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮，進場時受到不少鄉親夾道歡迎，眾人爭相上前握手、合照，現場並多次高喊「李四川凍蒜」。立委洪孟楷、新北市議長蔣根煌、市議員蔡建棠及市議員參選人王珮宇也到場力挺。

李四川表示，自己和許多彰化鄉親一樣，年輕時從南部來到北部，靠雙手一步一步打拚，新北市如今已成為大家的第二故鄉。他說，年底將投入新北市長選舉，盼獲得鄉親支持，若順利當選，將成為彰化同鄉會最好的後盾。

李四川也再度重申「雙北共治」願景。他指出，輝達進駐北士科後，周邊可望形成AI產業核心，未來應透過交通建設將產業發展向新北延伸，並推動蘆社大橋，串起雙北AI高科技產業廊帶。

李四川表示，雙北科技產業布局不應各自為政，可從台北市南港、內湖科學園區及北士科，進一步串聯新北市蘆洲、三重、五股、林口及淡水等地，再透過交通路網銜接板橋、土城、新店等生活圈，帶動沿線土地及產業發展。

李四川說，未來將以雙北合作為基礎，透過跨市交通建設整合高科技產業與城市發展，讓雙北產業布局及生活圈更加緊密。

李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影

李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影

李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮，致詞重申推動雙北共治及串聯雙北AI產業廊帶願景。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮，致詞重申推動雙北共治及串聯雙北AI產業廊帶願景。記者張策／攝影

李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影
李四川今天出席新北市彰友會活動，席間逐桌敬酒並與鄉親握手寒暄。記者張策／攝影

李四川 雙北 新北

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