快訊

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

40歲後護心別只量血壓！醫揭5個中年人最容易忽略的習慣正傷害心臟血管

記得頂新黑心油？餐飲業當年搶著退費 這次為何靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

陳世軒打造新莊水樂園吸2800人參與　邀黃國昌扮大魔王遭萌娃圍攻

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌挑戰高空滑水道。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌挑戰高空滑水道。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天上午至新莊區中平國小，參加新北市議員陳世軒舉辦的「2026年Jimmy搖滾水樂園」，並與陳世軒在30度大太陽下扮演大魔王跟小朋友們展開水槍大戰，同時還互相PK挑戰三層樓高的高空滑水道，讓來參加的大小朋友留下美好的回憶。

新北市議員陳世軒表示，「小時候暑假時，常跟家人們去遊樂園玩水，但現在遊樂園越來越少，小朋友們花更多時間在玩的可能是手機、電腦，我很希望新莊有個地方，能讓所有的小朋友來玩水，跟家人們一起留下美好的回憶，所以才會每年都舉辦水樂園，讓大小朋友們能夠在新莊有個夏日的玩水園地，成為新莊在地的親水活動。」

民眾黨主席黃國昌也受邀前來參加，黃國昌笑說：「去年來玩水樂園才發現是被騙來的，因為那天被亂槍圍攻，全身上下都濕透，不過玩得很開心，所以今年陳世軒再邀請參加，跟他一起扮演大魔王，我馬上就答應，希望小朋友可以手下留情。」

黃國昌跟陳世軒在水槍大戰時當「大魔王」，遭小朋友們鎖定，一路展開瘋狂攻擊，最後只好舉手投降；接著到大家最期待的高空滑水道競賽，去年黃國昌初次挑戰就滑到最遠，讓大家都嚇一跳，這次再度體驗40公尺長的滑水道，可惜這次沒有突破去年紀錄，但他仍然跟現場的孩子們玩得相當High。

除了水槍大戰，水樂園還有章魚池、球池、水球大戰等好玩的設施及遊戲環節，特別新增「公牛機」，吸引民眾挑戰，黃國昌看到民眾挑戰時，直說看起來很刺激，也跟陳世軒下場體驗，兩人都撐了13秒就被公牛甩下去，直說要找到訣竅後再來挑戰。

「2026 Jimmy搖滾水樂園」首個周末兩天共2800人參與，除了高空滑水道、水槍水球大戰、章魚池、球池、公牛機等設施，現場還有許多攤位如新北市社會局、新莊分局反詐騙宣導，現場也有交通大隊展示警用重機，孩童們難得可以坐上警用重機，吸引現場家長帶孩子們排隊體驗。

陳世軒表示，下周還有25、26日兩天將在光華國小舉行，期待爸爸媽媽們帶著小朋友們一起來水樂園，用歡樂度過酷暑。

扮演大魔王的陳世軒與黃國昌被萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影
扮演大魔王的陳世軒與黃國昌被萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌被公牛機甩落。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌被公牛機甩落。記者黃子騰／攝影

陳世軒與黃國昌遭水槍攻擊全身濕透。記者黃子騰／攝影
陳世軒與黃國昌遭水槍攻擊全身濕透。記者黃子騰／攝影

陳世軒騎上公牛機。記者黃子騰／攝影
陳世軒騎上公牛機。記者黃子騰／攝影

新北市議員陳世軒挑戰高空滑水道。記者黃子騰／攝影
新北市議員陳世軒挑戰高空滑水道。記者黃子騰／攝影

陳世軒與黃國昌被多名萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影
陳世軒與黃國昌被多名萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌參加陳世軒舉辦的2026年Jimmy搖滾水樂園。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌參加陳世軒舉辦的2026年Jimmy搖滾水樂園。記者黃子騰／攝影

黃國昌 陳世軒 民眾黨

延伸閱讀

跨過濁水溪第一座戲水場開幕 西螺大橋旁親水節人潮超熱情

從戲水到觀光一次到位 集集砸3000萬打造暑假最夯親子新據點

山上水道博物館夏浪祭增20公尺戲水樂園 12歲以下免費

中籤率不到5%！近4000人搶192名額 「小小警察體驗營」今萌翻全場

相關新聞

大巨蛋漏水沈伯洋質疑北市府螺絲鬆 遠雄致歉曝原因：非場館本體異常

中職明星賽周末在台北大巨蛋登場，不過卻有網友發現有漏水狀況，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日於謙和市場與文昌宮掃街、參香表示，漏水並非首次，談論如此久都未改善，會讓人質疑市府螺絲鬆了，市府表示，初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂。巨蛋公司致歉表示，是廠商施工結束後未依規定完成斷水程序導致，已要求落實相關程序，避免類似情況發生。

中職明星賽...沒下雨大巨蛋場館B1竟現水瀑布 找到禍首了

中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區，球迷只能換座位。民眾黨議員陳宥丞質疑，大巨蛋出現水瀑布？沒下雨還漏水？

陳世軒打造新莊水樂園吸2800人參與　邀黃國昌扮大魔王遭萌娃圍攻

民眾黨主席黃國昌今天上午至新莊區中平國小，參加新北市議員陳世軒舉辦的「2026年Jimmy搖滾水樂園」，並與陳世軒在30度大太陽下扮演大魔王跟小朋友們展開水槍大戰，同時還互相PK挑戰三層樓高的高空滑水道，讓來參加的大小朋友留下美好的回憶。

鎖定55處易淹地點 北市加寬、擴大側溝

北市目標將降雨容受力提升至八十八點八毫米，但議員認為，市府應明確告知民眾該怎麼做，例如側溝加寬、擴大等計畫，市長蔣萬安表示，會優先針對五十五處易淹水地點，加寬、擴大側溝等。北市水利處表示，預算通過後會立刻動工。

海味新北 深澳小卷盛產 賞味活動開跑

「新北海派─深澳小卷季」產季昨起跑，至七月廿六日每周六、日舉辦多元活動，邀請民眾品嘗當季海味。市長侯友宜說，小卷有夠好吃，近年為提升漁船航行安全，投入近二億元辦理「深澳漁港北外廓防波堤延伸工程」，提升漁港進出港安全及港區靜穩度，提供船隻更安穩的停泊環境。

迎戰極端天氣 敦北大排開工 蔣萬安力拚韌性城市

極端天氣下，北市降雨容受力目前每小時七十八點八毫米，市府斥資十七億元打造全國首創地下管狀滯洪設施工程「敦北地下大排」，昨開工，市長蔣萬安指出，敦北大排師法日本東京防災工程，就是所謂的「地下神殿」，希望未來降雨容受力提升至八十八點八毫米。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。