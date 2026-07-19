陳世軒打造新莊水樂園吸2800人參與　邀黃國昌扮大魔王遭萌娃圍攻

民眾黨主席黃國昌今天上午至新莊區中平國小，參加新北市議員陳世軒舉辦的「2026年Jimmy搖滾水樂園」，並與陳世軒在30度大太陽下扮演大魔王跟小朋友們展開水槍大戰，同時還互相PK挑戰三層樓高的高空滑水道，讓來參加的大小朋友留下美好的回憶。

新北市議員陳世軒表示，「小時候暑假時，常跟家人們去遊樂園玩水，但現在遊樂園越來越少，小朋友們花更多時間在玩的可能是手機、電腦，我很希望新莊有個地方，能讓所有的小朋友來玩水，跟家人們一起留下美好的回憶，所以才會每年都舉辦水樂園，讓大小朋友們能夠在新莊有個夏日的玩水園地，成為新莊在地的親水活動。」

民眾黨主席黃國昌也受邀前來參加，黃國昌笑說：「去年來玩水樂園才發現是被騙來的，因為那天被亂槍圍攻，全身上下都濕透，不過玩得很開心，所以今年陳世軒再邀請參加，跟他一起扮演大魔王，我馬上就答應，希望小朋友可以手下留情。」

黃國昌跟陳世軒在水槍大戰時當「大魔王」，遭小朋友們鎖定，一路展開瘋狂攻擊，最後只好舉手投降；接著到大家最期待的高空滑水道競賽，去年黃國昌初次挑戰就滑到最遠，讓大家都嚇一跳，這次再度體驗40公尺長的滑水道，可惜這次沒有突破去年紀錄，但他仍然跟現場的孩子們玩得相當High。

除了水槍大戰，水樂園還有章魚池、球池、水球大戰等好玩的設施及遊戲環節，特別新增「公牛機」，吸引民眾挑戰，黃國昌看到民眾挑戰時，直說看起來很刺激，也跟陳世軒下場體驗，兩人都撐了13秒就被公牛甩下去，直說要找到訣竅後再來挑戰。

「2026 Jimmy搖滾水樂園」首個周末兩天共2800人參與，除了高空滑水道、水槍水球大戰、章魚池、球池、公牛機等設施，現場還有許多攤位如新北市社會局、新莊分局反詐騙宣導，現場也有交通大隊展示警用重機，孩童們難得可以坐上警用重機，吸引現場家長帶孩子們排隊體驗。

陳世軒表示，下周還有25、26日兩天將在光華國小舉行，期待爸爸媽媽們帶著小朋友們一起來水樂園，用歡樂度過酷暑。

扮演大魔王的陳世軒與黃國昌被萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌被公牛機甩落。記者黃子騰／攝影

陳世軒與黃國昌遭水槍攻擊全身濕透。記者黃子騰／攝影

陳世軒騎上公牛機。記者黃子騰／攝影

新北市議員陳世軒挑戰高空滑水道。記者黃子騰／攝影

陳世軒與黃國昌被多名萌娃圍攻。記者黃子騰／攝影