聽新聞
0:00 / 0:00
大巨蛋漏水沈伯洋質疑北市府螺絲鬆 遠雄致歉曝原因：非場館本體異常
中職明星賽周末在台北大巨蛋登場，不過卻有網友發現有漏水狀況，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日於謙和市場與文昌宮掃街、參香表示，漏水並非首次，談論如此久都未改善，會讓人質疑市府螺絲鬆了，市府表示，初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂。巨蛋公司致歉表示，是廠商施工結束後未依規定完成斷水程序導致，已要求落實相關程序，避免類似情況發生。
大巨蛋昨天在社群上遭媒體爆料疑似出現漏水情況，體育局表示，經初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂，已要求遠雄公司督導餐廳業者盡速修復，並協助受影響觀眾更換座位。
巨蛋公司表示，Garden City餐廳委託裝修廠商，於施工結束後未依規定完成斷水程序，導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏，非場館本體或是營運系統異常，已於第一時間完成清理，未影響活動進行及安全。後續將要求商戶及施工廠商落實離場前斷水、斷電及安全查核，避免類似情形再次發生。
沈伯洋表示，議會質詢大巨蛋已經非常多次，以前是遇到下雨漏水，現在連沒下雨都會出現漏水，到現在都沒有改善，「會有點讓人起人疑竇」，他舉例，如同兒虐案件、環境問題被質詢很多次，但一樣問題仍不斷發生，會不會讓人覺得螺絲鬆了。
而面對接下來選戰步調規畫，沈伯洋表示，8月接下來會有主要政策公布外，還會和議員及議員參選人舉辦相關活動，9月、10月也會有競選總部成立等相關規畫，現階段持續蒐集市民意見將這些意見轉化為具體行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。