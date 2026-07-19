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大巨蛋漏水沈伯洋質疑北市府螺絲鬆 遠雄致歉曝原因：非場館本體異常

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳、林亮君等人陪同，前往雙連巿場掃街拜票，尋求支持。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳、林亮君等人陪同，前往雙連巿場掃街拜票，尋求支持。記者黃義書／攝影

中職明星賽周末在台北大巨蛋登場，不過卻有網友發現有漏水狀況，民進黨台北市長參選人沈伯洋今日於謙和市場與文昌宮掃街、參香表示，漏水並非首次，談論如此久都未改善，會讓人質疑市府螺絲鬆了，市府表示，初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂。巨蛋公司致歉表示，是廠商施工結束後未依規定完成斷水程序導致，已要求落實相關程序，避免類似情況發生。

大巨蛋昨天在社群上遭媒體爆料疑似出現漏水情況，體育局表示，經初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂，已要求遠雄公司督導餐廳業者盡速修復，並協助受影響觀眾更換座位。

巨蛋公司表示，Garden City餐廳委託裝修廠商，於施工結束後未依規定完成斷水程序，導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏，非場館本體或是營運系統異常，已於第一時間完成清理，未影響活動進行及安全。後續將要求商戶及施工廠商落實離場前斷水、斷電及安全查核，避免類似情形再次發生。

沈伯洋表示，議會質詢大巨蛋已經非常多次，以前是遇到下雨漏水，現在連沒下雨都會出現漏水，到現在都沒有改善，「會有點讓人起人疑竇」，他舉例，如同兒虐案件、環境問題被質詢很多次，但一樣問題仍不斷發生，會不會讓人覺得螺絲鬆了。

而面對接下來選戰步調規畫，沈伯洋表示，8月接下來會有主要政策公布外，還會和議員及議員參選人舉辦相關活動，9月、10月也會有競選總部成立等相關規畫，現階段持續蒐集市民意見將這些意見轉化為具體行動。

民進黨台北市長參與參選人沈伯洋，上午前往雙連巿場掃街拜票時受訪，就蔣萬安台中拜會台中市長盧秀燕一事表示，台中是這次油品爆發城市，希望蔣萬安市長能夠帶一些答案回到台北。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參與參選人沈伯洋，上午前往雙連巿場掃街拜票時受訪，就蔣萬安台中拜會台中市長盧秀燕一事表示，台中是這次油品爆發城市，希望蔣萬安市長能夠帶一些答案回到台北。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳（左一）、林亮君（右一）等人的陪同，前往雙連巿場掃街拜票，並到文昌宮參拜。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午在黨籍台北市中山、大同議員顏若芳（左一）、林亮君（右一）等人的陪同，前往雙連巿場掃街拜票，並到文昌宮參拜。記者黃義書／攝影

中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區。圖／北市議員陳宥丞提供
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沈伯洋 大巨蛋 北市府

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