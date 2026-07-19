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中職明星賽...沒下雨大巨蛋場館B1竟現水瀑布 找到禍首了

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區。圖／北市議員陳宥丞提供
中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區。圖／北市議員陳宥丞提供

中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區，球迷只能換座位。民眾黨議員陳宥丞質疑，大巨蛋出現水瀑布？沒下雨還漏水？

北市體育局表示，初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂，已要求遠雄公司督導餐廳業者儘速修復，並已協助受影響觀眾更換座位。

陳宥丞說，大巨蛋漏水問題，要四年了，監督也好、建議也罷；質詢要求、罰款也要！他在議會不斷監督近百次的質詢、跨越黨派的專案報告，還有扣分及罰款，但遠雄還是修不好 ？怎麼連現在沒有下雨還能場內如瀑布！

陳說，球迷、歌迷已經從驚訝漏水到心如止水，這是我最擔心害怕的，因為遠雄罰不怕也修不好，大巨蛋就要接受 「一定會漏水的事實」，若無法申請國際賽，也會變成台灣的硬傷，多少國際賽事被影響還無可而知，但大巨蛋累積漏水已經三年半，遠雄只要修不好大巨蛋，會是年底萬安市長的連任的路障和門檻。

體育局表示，中職明星賽大巨蛋B1的119區觀眾席漏水一事，已要求遠雄督導餐廳業者儘速修復。

中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區。圖／北市議員陳宥丞提供
中職明星賽昨天開打，不過台北大巨蛋場館明明戶外沒下雨，位於B1的119區柱子卻發生漏水情形，水不斷從天花板流下，一路蔓延到座位區。圖／北市議員陳宥丞提供

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