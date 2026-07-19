聽新聞
0:00 / 0:00

霹靂要角助陣 九份紅燈籠祭 侯友宜點燈

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
「九份紅燈籠祭」昨晚間在新北市九份昇平戲院舉行點燈儀式。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
「九份紅燈籠祭」昨晚間在新北市九份昇平戲院舉行點燈儀式。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

九份紅燈籠祭」昨晚在新北市九份昇平戲院點燈，新北市長侯友宜與比利時台北辦事處長馬徹、立委廖先翔、市議會議員林裔綺、市府團隊及在地里長、商圈、民宿等，共同點亮山城燈海，揭開為期一個月活動序幕。

歷經三年深耕推廣，九份紅燈籠祭已逐步建立鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引眾多國內外旅客走進九份山城。今年點燈儀式象徵地方文化、觀光發展及跨縣市交流攜手邁向新里程碑。

侯友宜與民眾手持限定造型小提燈「百人提燈夜遊」，在璀璨燈火映照下，一同感受山城獨有的夜色風情與人文魅力。

侯友宜表示，走過昇平戲院前廣場看見一盞盞紅燈籠在夜色中隨風搖曳，內心充滿感動與驕傲。九份不僅是新北市最具代表性的觀光景點之一，更是享譽國際的黃金山城。過去三年來紅燈籠祭已逐步打造出鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引無數國內外旅客走進山城，感受九份獨有的人文歷史，他邀請大家感受燈海魅力。

今年活動首度攜手台灣本土經典偶戲IP「霹靂布袋戲」合作，結合九份在地礦業文化、宗教信仰及山城景觀特色，打造紅燈籠主題藝術裝置，呈現融合傳統文化與當代光影藝術的沉浸式賞燈體驗。活動期間各主題裝置每晚六時到十時亮燈，五番坑公園主燈秀晚間六時卅分至九時，逢整點及半點展演。

侯友宜 九份 廖先翔

延伸閱讀

影／九份紅燈籠閃耀侯友宜點燈 霹靂布袋戲共譜光影新章

自行車／「富貴騎跡」邀全民騎遊皇冠海岸 9月12日從富貴角出發

福爾摩沙北海岸藝術季 「潮歌」登場 磅礴鼓樂與光影交織

帶日本朋友逛中山區卻踩雷！網推台灣真正必訪景點：別再去日系商圈

相關新聞

迎戰極端天氣 敦北大排開工 蔣萬安力拚韌性城市

極端天氣下，北市降雨容受力目前每小時七十八點八毫米，市府斥資十七億元打造全國首創地下管狀滯洪設施工程「敦北地下大排」，昨開工，市長蔣萬安指出，敦北大排師法日本東京防災工程，就是所謂的「地下神殿」，希望未來降雨容受力提升至八十八點八毫米。

鎖定55處易淹地點 北市加寬、擴大側溝

北市目標將降雨容受力提升至八十八點八毫米，但議員認為，市府應明確告知民眾該怎麼做，例如側溝加寬、擴大等計畫，市長蔣萬安表示，會優先針對五十五處易淹水地點，加寬、擴大側溝等。北市水利處表示，預算通過後會立刻動工。

海味新北 深澳小卷盛產 賞味活動開跑

「新北海派─深澳小卷季」產季昨起跑，至七月廿六日每周六、日舉辦多元活動，邀請民眾品嘗當季海味。市長侯友宜說，小卷有夠好吃，近年為提升漁船航行安全，投入近二億元辦理「深澳漁港北外廓防波堤延伸工程」，提升漁港進出港安全及港區靜穩度，提供船隻更安穩的停泊環境。

霹靂要角助陣 九份紅燈籠祭 侯友宜點燈

「九份紅燈籠祭」昨晚在新北市九份昇平戲院點燈，新北市長侯友宜與比利時台北辦事處長馬徹、立委廖先翔、市議會議員林裔綺、市府團隊及在地里長、商圈、民宿等，共同點亮山城燈海，揭開為期一個月活動序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。