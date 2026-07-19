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霹靂要角助陣 九份紅燈籠祭 侯友宜點燈
「九份紅燈籠祭」昨晚在新北市九份昇平戲院點燈，新北市長侯友宜與比利時台北辦事處長馬徹、立委廖先翔、市議會議員林裔綺、市府團隊及在地里長、商圈、民宿等，共同點亮山城燈海，揭開為期一個月活動序幕。
歷經三年深耕推廣，九份紅燈籠祭已逐步建立鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引眾多國內外旅客走進九份山城。今年點燈儀式象徵地方文化、觀光發展及跨縣市交流攜手邁向新里程碑。
侯友宜與民眾手持限定造型小提燈「百人提燈夜遊」，在璀璨燈火映照下，一同感受山城獨有的夜色風情與人文魅力。
侯友宜表示，走過昇平戲院前廣場看見一盞盞紅燈籠在夜色中隨風搖曳，內心充滿感動與驕傲。九份不僅是新北市最具代表性的觀光景點之一，更是享譽國際的黃金山城。過去三年來紅燈籠祭已逐步打造出鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引無數國內外旅客走進山城，感受九份獨有的人文歷史，他邀請大家感受燈海魅力。
今年活動首度攜手台灣本土經典偶戲IP「霹靂布袋戲」合作，結合九份在地礦業文化、宗教信仰及山城景觀特色，打造紅燈籠主題藝術裝置，呈現融合傳統文化與當代光影藝術的沉浸式賞燈體驗。活動期間各主題裝置每晚六時到十時亮燈，五番坑公園主燈秀晚間六時卅分至九時，逢整點及半點展演。
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