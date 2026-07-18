影／九份紅燈籠閃耀侯友宜點燈 霹靂布袋戲共譜光影新章

「2026九份紅燈籠祭」今晚在新北市九份昇平戲院舉行點燈儀式，新北市長侯友宜與比利時台北辦事處長馬徹、立委廖先翔、市議會議員林裔綺、市府團隊及在地里長、商圈、民宿等代表共同點亮山城燈海，揭開為期一個月活動序幕。

歷經三年深耕推廣，九份紅燈籠祭已逐步建立鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引眾多國內外旅客走進九份山城。今年點燈儀式象徵地方文化、觀光發展及跨縣市交流攜手邁向新里程碑。

侯友宜與民眾手持限定造型小提燈「百人提燈夜遊」，在璀璨燈火映照下，一同感受山城獨有的夜色風情與人文魅力。

侯友宜表示，走過昇平戲院前廣場看見一盞盞紅燈籠在夜色中隨風搖曳，內心充滿感動與驕傲。九份不僅是新北市最具代表性的觀光景點之一，更是享譽國際的黃金山城。過去三年來紅燈籠祭已逐步打造出鮮明且深具特色的觀光品牌，吸引無數國內外旅客走進山城，感受九份獨有的人文歷史，邀請大家來感受燈海魅力。

今年活動首度攜手台灣本土經典偶戲IP「霹靂布袋戲」合作，結合九份在地礦業文化、宗教信仰及山城景觀特色，打造紅燈籠主題藝術裝置，呈現融合傳統文化與當代光影藝術的沉浸式賞燈體驗。其中，五番坑公園「琉璃仙境・綻芳華」以「清香白蓮」素還真及其居所「琉璃仙境」為意象，結合山城雲霧景致、花瓣光影設計與層次燈光變化，營造如夢似幻氛圍，並搭配主燈秀演出，打造沉浸式光影場域。

金山岩「緣映金山」以在地月老信仰為核心，運用紅燈籠構築愛心意象，營造祈福與浪漫兼具的氛圍；豎崎路小公園「金映山城」以「九份」字樣及在地文化語彙為設計主軸，並由角色一頁書意象坐鎮，象徵正氣與守護，展現山城文化與俠義精神交融之美；九份國小前「美好拾光」則以紅燈籠海打造迎賓廊道，融入葉小釵俠客意象，展現其堅毅守信的精神特質，營造溫暖且富有層次的夜間景觀。活動期間各主題裝置每日18時至22時亮燈，五番坑公園主燈秀則於18時30分至21時，每逢整點及半點展演，為民眾帶來兼具故事性與藝術性的夜間賞燈體驗。

除霹靂布袋戲主題紅燈籠藝術裝置外，活動亦於輕便路往五番坑公園沿線規劃日本燈區，其中由九份商圈發展協會展示日本熱川燈籠，瑞芳區公所則展出姊妹市日本琴平町金字燈籠及上天草市特色燈籠，藉此展現雙方之友誼與濃厚日式夏夜氛圍。活動期間同步推出週末提燈夜遊、週六金瓜石探索遊程、電子解謎互動體驗、集章兌換限量霹靂布袋戲聯名小提燈及新北幣合作店家優惠券等豐富內容。

此外，凡入住合作旅宿，再加碼贈送限量旗袍體驗券、200元機場接送抵用券及本山五坑坑道體驗券等超值好禮，邀請民眾把握暑假及週末假期走訪九份，漫步璀璨燈海、深度探索山城風貌，感受獨具魅力的夏夜風情。更多「2026九份紅燈籠祭」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

豎崎路小公園「金映山城」以「九份」字樣及在地文化語彙為設計主軸，並由角色一頁書意象坐鎮，象徵正氣與守護，展現山城文化與俠義精神交融之美。圖／新北市觀光旅遊局提供

侯友宜市長提著造型小提燈，在昇平戲院下的璀璨紅燈籠海邀請大家一起來九份遊玩。圖／新北市觀光旅遊局提供

九份國小前「美好拾光」則以紅燈籠海打造迎賓廊道，融入葉小釵俠客意象，展現其堅毅守信的精神特質，營造溫暖且富有層次的夜間景觀。圖／新北市觀光旅遊局提供

「2026九份紅燈籠祭」活動期間各主題裝置每日18時至22時亮燈，五番坑公園主燈秀則於18時30分至21時，每逢整點及半點展演，帶給大家兼具故事性與藝術性的夜間賞燈體驗。圖／新北市觀光旅遊局提供

金山岩「緣映金山」以在地月老信仰為核心，運用紅燈籠構築愛心意象，營造祈福與浪漫兼具的氛圍。圖／新北市觀光旅遊局提供

「2026九份紅燈籠祭」今（18）日晚間於九份昇平戲院盛大舉行點燈儀式，吸引大批民眾共襄盛舉。圖／新北市政府提供

新北市市長侯友宜與比利時台北辦事處處長馬徹等貴賓共同點亮山城燈海，正式揭開為期一個月活動序幕。圖／新北市觀光旅遊局提供

點燈儀式後隨即展開年度特色活動「百人提燈夜遊」，侯友宜市長與民眾手持限定造型小提燈，一同感受山城獨有的夜色風情與人文魅力。圖／新北市觀光旅遊局提供