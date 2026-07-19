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海味新北 深澳小卷盛產 賞味活動開跑

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
新北海派深澳小卷季昨開跑連二周，市長侯友宜稱讚小卷甜又美味。記者游明煌／攝影
新北海派深澳小卷季昨開跑連二周，市長侯友宜稱讚小卷甜又美味。記者游明煌／攝影

新北海派─深澳小卷季」產季昨起跑，至七月廿六日每周六、日舉辦多元活動，邀請民眾品嘗當季海味。市長侯友宜說，小卷有夠好吃，近年為提升漁船航行安全，投入近二億元辦理「深澳漁港北外廓防波堤延伸工程」，提升漁港進出港安全及港區靜穩度，提供船隻更安穩的停泊環境。

侯友宜表示，新北市小卷年產量約三千噸，為全國之冠，鄰近優質漁場的深澳漁港，是重要的小卷卸魚基地，每年六月至八月是小卷盛產季，深澳漁民利用小卷趨光特性，夜間以棒受網漁法捕撈，並於船上立即急速冷凍或川燙製成熟小卷，完整保留小卷鮮甜滋味。

侯說，市府除持續推廣優質漁產外，也積極完善漁港建設，與中央共同投入近二億元辦理深澳漁港北外廓防波堤延伸工程，提升漁船進出港安全及港區靜穩度，打造兼具漁業生產、休閒遊憩及安全機能的漁港。

新北市漁業處表示，「深澳小卷」品牌，以「來當地、吃在地」的行銷理念，攜手瑞芳區漁會於產季期間舉辦豐富的推廣活動，建立產地直送、在地鮮食品牌信心，促進漁港觀光與在地產業的雙向結合。

瑞芳區漁會理事長呂萬和表示，周六、日有限量一百份的「超值小卷福袋」，只要一百元，下午二時五十分發號碼牌，三時開賣，每日還有三場次限量二百份小卷料理免費試吃。

侯友宜 新北 深澳

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