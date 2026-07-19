鎖定55處易淹地點 北市加寬、擴大側溝

北市目標將降雨容受力提升至八十八點八毫米，但議員認為，市府應明確告知民眾該怎麼做，例如側溝加寬、擴大等計畫，市長蔣萬安表示，會優先針對五十五處易淹水地點，加寬、擴大側溝等。北市水利處表示，預算通過後會立刻動工。

議員陳炳甫表示，除了這次內湖淹水，二○一九年七月二十二日台北市下了一場極端降雨，半個小時在大安區就已經高達九十九點五毫米，雖然北市將容受力從七十八點八提升至八十八點八毫米，但市府沒辦法說得很清楚，到底是側溝？還是抽水站？還是之後的蓄水池等排水系統？

議員許淑華也指出，北市淹水，雖然是短延時強降雨，但造成台北市大淹水最大主因是公共設施沒有處理好，例如，聯通孔太窄、口徑只有廿公分，應該要增加到四十到六十公分，才有辦法把水排出去。

蔣萬安表示，會請水利處優先針對五十五處易淹水區進行檢視，包括側溝、排水系統，要加寬、擴大，會先來進行，也會把具體時程訂出來。

水利處表示，目前正針對近年常積水地點，評估改善工程，正在做側溝更新時，且達一街廓長度以上時，現場施工時就會盡量加寬側溝尺寸，從現行的溝寬四十公分盡量加寬到五十公分，提高側溝排水容量。