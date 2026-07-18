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烏來文化季湧人潮 北檢、新北政風走進部落反毒反詐防賄選

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供

烏來文化季熱鬧登場，除展現泰雅族傳統文化，也成為法治宣導進入原鄉的場域。台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。

每年烏來文化季都會吸引大批民眾參與，北檢把握活動人潮，在現場設置法治宣導專區，讓民眾在參與文化活動之餘，也能了解近年常見犯罪手法及防範方式。

北檢指出，近年毒品犯罪手法不斷翻新，新興毒品常以零食、飲料、電子煙等形式包裝，降低民眾戒心，尤其青少年族群更容易受到影響，提醒民眾，面對來源不明物品應提高警覺，避免因一時好奇誤觸毒品。

近年詐騙案層出不窮，北檢透過假投資、假網購、假交友等案例，提醒民眾提高辨識能力，遇到可疑電話或訊息應遵循「一聽、二掛、三查證」，避免落入詐騙集團設下的陷阱。

此外，年底地方公職人員選舉將登場，北檢也同步宣導反賄選觀念，提醒民眾勿買票、勿賣票，也不要接受任何形式利益交換，共同維護選舉公平。

台北地檢署檢察長王俊力表示，犯罪預防不應只停留在機關或校園宣導，而應走入社區及原鄉，透過地方活動與民眾建立連結，讓法治觀念更貼近生活。

台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供

台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今天攜手新北市政府政風處，在活動現場設置宣導攤位，透過互動遊戲、案例分享等方式，向民眾宣導反毒、反詐及反賄選觀念。圖／台北地檢署提供

北檢 烏來 賄選

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