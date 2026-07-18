影／新北海派深澳小卷季今開跑連2周 侯友宜：小卷有夠好吃

「新北海派－深澳小卷季」今天在瑞芳深澳漁港登場，新北市長侯友宜及瑞芳區漁會共同宣告深澳小卷產季開跑，活動現場湧入嘗鮮人潮。新北市政府持續推廣「深澳小卷」品牌，結合漁港觀光、休閒漁業及食魚教育，今天起至7月26日，每周六、日舉辦多元活動，邀請民眾走進漁港，品嘗當季海味。侯友宜說，小卷真的有夠好吃。

侯友宜表示，新北市小卷年產量約3000噸，為全國之冠，鄰近優質漁場的深澳漁港，是重要的小卷卸魚基地，每年6月至8月是小卷盛產季，深澳漁民利用小卷趨光特性，夜間以棒受網漁法捕撈，並於船上立即急速冷凍或川燙製成熟小卷，完整保留小卷鮮甜滋味，在地漁民亦組成「瑞芳鎖管棒受網友善船隊」，落實永續漁業，並榮獲「海洋之心」銀質生態標章。

侯說，市府除持續推廣優質漁產外，也積極完善漁港建設，與中央共同投入近2億元辦理深澳漁港北外廓防波堤延伸工程，提升漁船進出港安全及港區靜穩度，打造兼具漁業生產、休閒遊憩及安全機能的重要漁港。為推廣「深澳小卷」品牌，市府秉持「來當地、吃在地」的行銷理念，攜手瑞芳區漁會於產季期間舉辦豐富的推廣活動，成功建立產地直送、在地鮮食的品牌信心，促進漁港觀光與在地產業的雙向結合。

瑞芳區漁會理事長呂萬和說明，今年深澳小卷季從7月18日開始至7月26日止每周六、日皆有舉辦，活動內容亮點十足，最受矚目的當然就是限量100份的「超值小卷福袋」，只要100元，就能將2盒（約500公克）的鮮凍小卷帶回家，下午2時50分發放號碼牌，3時正式開賣。活動期間每日還規劃了三場次，每場次限量200份的小卷料理免費試吃，包含現燙小卷、酥炸透抽及透抽油飯等特色料理。

新北市漁業處表示，新北市持續推動「嗨漁港」計畫，活化漁港場域並協助漁民拓展銷售管道。今年深澳小卷季除展現深澳小卷品牌魅力，同時也結合「友善釣魚」活動，與海洋委員會海洋保育署合作在深澳漁港辦理垂釣體驗及漁船夜釣行程，推廣安全垂釣、環境維護及適度捕撈理念，透過市集、食魚教育及友善釣魚宣導等豐富內容，讓民眾體驗「好吃、好玩、好買」的新北海派魅力。

相關活動訊息請見

友善釣魚活動網頁：https://www.2026shenaofishingfiesta.com.tw/

新北市農業局-稼日蒔光粉絲專頁：https://www.facebook.com/agr.ntpc/?locale=zh_TW

新北漁樂快爆粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntpcfishery/?locale=zh_TW

新北海派深澳小卷季今開跑連2周，侯友宜：小卷甜又美味。記者游明煌／攝影

新北海派深澳小卷季今開跑連2周，侯友宜：小卷甜又美味。記者游明煌／攝影

新北海派深澳小卷季今開跑連2周，侯友宜：小卷甜又美味。記者游明煌／攝影

新北海派深澳小卷季今開跑連2周，侯友宜：小卷甜又美味。記者游明煌／攝影