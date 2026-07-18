對抗極端天氣 蔣萬安：將優先針對55處易淹水地點加寬擴大側溝

因應極端天氣，北市目標將降雨容受力提升至88.8毫米，但議員認為，市府一直沒有明確告知民眾該怎麼做，例如側溝加寬、擴大等做法，應訂出計畫，台北市長蔣萬安表示，會優先針對55處易淹水地點，加寬、擴大側溝等，北市水利處表示，預算通過後會立刻動工。

台北市議員陳炳甫表示，除了這次內湖淹水，2019年7月22日台北市下了一場極端降雨，半個小時在大安區就已經高達99.5mm，雖然北市將客受力從78.8提升至88.8毫米，但市府沒辦法說得很清楚，到底是側溝？還是抽水站？還是之後的蓄水池等排水系統？

陳炳甫說，他曾建議北市可以在許多地方做蓄水池防洪，例如中山北路，其實當初有很多的地下道封閉後，變成一個蓄洪池，也解決了後來幾次下大雨淹水的情形，「敦北大排」大概也是從那個方向所演進來的。但台北市府斥資 65億元，將防洪提升至88.8毫米，市府並沒有很明確地告訴民眾，應該把時程、如何規畫做說明。

市議員許淑華也指出，台北市淹水，雖然是短延時強降雨，但造成台北市大淹水最大主因是公共設施沒有處理好，市長當時去看水溝，但沒劃對重點，應該看的是旁邊的聯通孔，聯通孔太窄、口徑只有20公分，應該要增加到40到60公分，才有辦法把水排出去。

台北市長蔣萬安表示，會請水利處優先針對55處易淹水區進行檢視，包括側溝、排水系統，要加寬、擴大，會先來進行。也會把時程訂出來。水利處指出，已經盤點規畫，預算通過後，就會立刻動工。