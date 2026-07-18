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新北濕地割稻趣　500名額體驗城市農趣開放報名

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供

盛夏時節，板橋區新海三期人工濕地金黃稻浪隨風搖曳、稻香四溢，為都市增添迷人的田園風景。新北市高灘地工程管理處在8月1日及2日舉辦「2026新北濕地割稻趣」，7月18日上午11時起開放報名，限量共500個體驗名額，邀請大小朋友走進稻田，體驗割稻樂趣，感受豐收喜悅，認識濕地生態與環境永續的重要價值。

高灘處長黃裕斌表示，新海三期人工濕地的水稻田，不僅是都市中難得一見的田園景觀，更兼具水質淨化、生態保育及環境教育等多元功能。透過每年舉辦割稻體驗活動，希望讓民眾，尤其是孩子們，親身走進田間，體驗割稻、打穀等農事，感受「粒粒皆辛苦」的真實意義，並認識濕地與農耕共生的價值，培養珍惜食物、愛護環境及尊重土地的觀念。

他說，此次活動更是一堂生動的淨零環境教育課程，除認識人工濕地的水質淨化與生態保育功能外，現場也將透過互動解說介紹碳足跡、碳標章及節能減碳等環境永續知識，帶領民眾了解產品碳排放與低碳消費的概念，引導大家從食、衣、住、行等日常生活實踐低碳行動，培養節能減碳與永續消費觀念，攜手邁向淨零綠生活。

「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY等豐富內容，讓民眾在歡樂中體驗農事、學習環境知識，在汗水中感受豐收喜悅。誠摯邀請親子家庭及喜愛大自然的民眾戴上斗笠、彎下腰，走進城市濕地，共享一年一度的豐收盛宴，體驗農耕文化與濕地生態之美。

新北市政府高灘地工程管理處官網： https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/

大漢溪濕地生態廊道服務中心臉書粉絲專頁： https://www.facebook.com/ntpcwetlands

或洽詢大漢溪濕地生態廊道服務中心 (02)2250-5958陳先生。

「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供

「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供

「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供

「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供
「2026新北濕地割稻趣」將於8月1日及2日上午辦理2梯次，每梯次250個名額。活動內容包括割稻、打穀體驗、濕地生態導覽、淨零減碳環境教育課程及稻草DIY。圖／新北市高灘處提供

濕地 黃裕斌

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