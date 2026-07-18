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仿東京防災「首都圈外郭放水路」 北市「敦北大排」今天開工

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今出席敦北地下大排動工典禮。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（左）今出席敦北地下大排動工典禮。記者張文玠／攝影

極端天氣下，北市為提升降雨容受力從每小時78.8mm提升至88.8mm，其中斥資約17億元打造的全國首創「地下管狀滯洪設施工程「敦北地下大排」今天開工。台北市長蔣萬安指出，敦北大排是韌性城市整體計畫很重要的一塊拼圖，未來在承德路也會有第二座地下貯留管。

蔣萬安指出，他擔任立法委員和市長後，敦化北路、小巨蛋周邊，每一次面對下午一場短時的暴雨，常常發生災情，他就與不斷跟地方的里長、民意代表討論，要想法子怎麼解決，也有具體的聯署提出建議，在敦化北路下面興建一個貯留管，也就是所謂的「敦北大排」。

蔣萬安說，市府團隊師法了日本東京防災的工程，也就是所謂的「首都圈外郭放水路」概念，這就是所謂的「地下神殿」，透過貯留的措施，所以我們這個計畫投入17億，深可以到35公尺，進行這樣子地下深度的一個主流排水設施。

水利處指出，斥資約17億元打造地下管狀滯洪設施工程，以強化敦化北路沿線及小巨蛋周邊地區在極端氣候下的防洪能力。也是全國首座地下管狀滯洪設施，設置總量達3.2萬公噸貯留空間，約16座標準游泳池容量。貯留管內徑為6.1米，長度約為1.1公里，工程起點位於敦北公園，延伸至南京東路小巨蛋。

在地議員許淑華指出，「敦北大排」今天終於要正式的動工，除了期待屆時能夠如期、如質地完成，但施工安全與周邊居民權益，市府都不能有任何鬆懈，例如施工前鄰近房屋現況鑑定的範圍如何劃設，哪些巷弄將納入調查？監測系統的警戒值如何訂定？若超過警戒值，停工及應變機制為何？若施工期間發生鄰損爭議，市民應向哪個單位反映？多久能獲得處理與回覆？

水利處表示，工程運用潛盾技術，於地底約20至35公尺處施工，如同在都市地底進行「微創手術」，在不擾動地表車流與周邊商業活動的前提下，於地底深處穩健開挖，當大雨來臨，雨水流入地底，不會積淹在地面，除此之外，敦北地下大排還能水力發電、自給自足，以118年底完工為目標。

蔣萬安也強調，北市各項的防洪韌性、各項的工程，也都全面進行，日前百齡抽水站的新建，未來在承德路也會有第二座地下貯留管。

台北市長蔣萬安（左二）、立法委員王鴻薇（左一）、台北市議會議長戴錫欽（右二）今出席敦北地下大排開工典禮。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（左二）、立法委員王鴻薇（左一）、台北市議會議長戴錫欽（右二）今出席敦北地下大排開工典禮。記者張文玠／攝影

東京 北市 蔣萬安

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