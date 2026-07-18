科技玩食安、互動學知識 北市食安心展邀全民共襄盛舉

由台北市政府主辦的「115年台北市食安心展」今（18）日於台北市客家文化主題公園盛大開幕，展期自7月18日至7月22日，為期5天，免費開放民眾參觀。開幕儀式邀集市府長官、各界貴賓及媒體共同參與，透過創新科技結合互動展演的啟動儀式，正式揭開全台規模最大的食安主題展序幕。

台北市副市長李泰興表示，食品安全是市民最關心的民生議題，也是台北市政府持續努力的重要施政方向。市府長期透過跨局處合作，從農業生產、食品製造、餐飲衛生、校園午餐、環境永續到消費者權益等面向，共同建構完善的食品安全防護網，希望讓市民從源頭到餐桌，每一個環節都能吃得到市府的用心。

李泰興指出，今年「食安心展」集結衛生局、產業局、教育局、環保局、法務局及市場處六大局處，以互動科技、沉浸式體驗及親子參與等多元形式，將原本較為專業的食安知識轉化為淺顯易懂、寓教於樂的展覽內容，讓不同年齡層都能輕鬆理解食品安全的重要性，也鼓勵民眾將正確的食安觀念落實於日常生活中。

台北市政府也邀請市民朋友把握展覽期間攜家帶眷前來參觀，透過展覽互動、市集、美食、舞台演出及專家講座等豐富內容，在歡樂體驗中認識食品安全，共同實踐「從農場到餐桌，每一口都用心」的理念，攜手打造更健康、更安心的台北城市。

本次展覽由衛生局統籌，攜手產業局、教育局、環保局、法務局及市場處共同策劃，以「從農場到餐桌，每一口都用心」為核心理念，透過展覽、互動遊戲、市集、美食、舞台表演及專家講座等多元內容，帶領市民深入了解食品安全從產地、生產、加工、販售到餐桌的每一道把關流程，打造寓教於樂的食安嘉年華。