快訊

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

國內油價連2凍！下周油價不變 中油已吸收155.6億元

醫療惡霸！1年叫200次救護車 踹傷急診女護理師 遭羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 浪潮之下歡慶18周年慶 蔣萬安：光華數位新天地再次復興

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

陪伴無數消費者成長的光華數位新天地迎來18周年，今年以「未來上線」為主題，18日盛大舉辦開幕記者會，正式揭開周年慶序幕。台北市長蔣萬安在致詞時表示，隨著AI的浪潮，也讓光華數位新天地再次地復興起來，真的要看相關AI的產品，就要來到光華數位新天地，非常感謝大家這麼用心的付出，讓這邊成為一個所有不只是AI產品、3C電腦周邊產品要採購、要來的地方。

光華數位新天地周年慶活動結合經典回憶與未來科技兩大主軸，串聯品牌展演、科技體驗、互動遊戲、限時優惠及周末主題活動，邀請民眾一同走進光華，解鎖未來、升級裝備。

蔣萬安回憶，20年前、當時光華商場還在橋下的時候，「我在還念書，我也常常會來這邊買想要看的雜誌、漫畫、電腦周邊的商品等等」，當時也因為光華橋整個結構有安全疑慮，所以當時決定把它拆除，包括橋下的商場。但是2008年進入到新的大樓後，走過這18個年頭，非常非常地不容易。

蔣萬安表示，記得剛當市長的時候， 里長們就有反映店鋪有點老舊。所以特別撥了4,700萬，讓包括兩個貨梯、十個電扶梯又全面地更新；另外，也協助包括像周年慶宣傳行銷的經費，把它提高到180萬；地下一樓的停車場，還有機械停車的設備，也再投入4,100萬來全面地把它更新，在施工期間，包括電扶梯也好，地下的機械停車設備，可能會造成幾個樓層店家的影響，因此也減租50％，減輕大家的負擔。

他說，非常謝謝數位新天地夥伴給市府的反映，市府一定站在各位的立場，跟大家站在一起，看怎麼把這邊做得更好，更多人來，而且面對未來AI趨勢，可以預見未來光華數位新天地的前景無可限量。

光華數位新天地表示，18周年不僅象徵一個重要里程碑，更代表科技生活持續進化的全新起點。本次周年慶特別以「未來上線」為概念，透過AI應用、智慧科技、電競娛樂、潮流文化及跨世代經典回憶等元素，打造兼具科技感與娛樂性的沉浸式體驗，讓民眾感受科技如何融入生活，並共同迎接未來數位新時代。

活動期間將集結眾多知名品牌與科技大廠共同參與，帶來最新科技產品展示、體驗活動與限定優惠方案，涵蓋AI PC、高效能電競設備、智慧家電、創作者設備及數位生活應用等熱門話題產品，讓消費者一次掌握最新科技趨勢。

為呼應「經典回味×新潮科技」主題，活動也將帶領民眾從促銷暢玩經典小遊戲，光華數位新天地誠摯邀請全台民眾於周年慶期間走進光華，共同參與這場結合科技、娛樂與生活的年度盛會。在18周年的重要時刻，一起登入未來、探索無限可能，體驗屬於每個人的科技新篇章。

周年慶 蔣萬安 光華商場

延伸閱讀

第四屆500Young／Heptabase創辦人詹雨安：AI革命真正挑戰在未來

AI走入校園！ ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園升級

第四屆500Young／永豐朱士廷勉青年迎AI變局：不停奔跑才能留在原地

第四屆500Young／插畫類青年得主高妍：持續創作 與大眾相遇

相關新聞

藝術走入社區！紙風車劇團巡演今到汐止 明在三重登場

紙風車文教基金會發起的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，透過民間捐款與企業支持，將國家戲劇院規格表演帶到全台各鄉鎮，讓孩子們不必遠行也能在家鄉看見精彩藝術演出。「紙風車368藝術工程－永續啟航」今明兩天晚7點在汐止秀峰高中體育館及三重修德國小操場演出《台灣幻想曲》，邀請親子家庭免費欣賞充滿創意與感動的戶外劇場。

新北濕地割稻趣 500名額體驗城市農趣開放報名

盛夏時節，板橋區新海三期人工濕地金黃稻浪隨風搖曳、稻香四溢，為都市增添迷人的田園風景。新北市高灘地工程管理處在8月1日及2日舉辦「2026新北濕地割稻趣」，7月18日上午11時起開放報名，限量共500個體驗名額，邀請大小朋友走進稻田，體驗割稻樂趣，感受豐收喜悅，認識濕地生態與環境永續的重要價值。

仿東京防災「首都圈外郭放水路」 北市「敦北大排」今天開工

極端天氣下，北市為提升降雨容受力從每小時78.8mm提升至88.8mm，其中斥資約17億元打造的全國首創「地下管狀滯洪設施工程「敦北地下大排」今天開工。台北市長蔣萬安指出，敦北大排是韌性城市整體計畫很重要的一塊拼圖，未來在承德路也會有第二座地下貯留管。

科技玩食安、互動學知識 北市食安心展邀全民共襄盛舉

由台北市政府主辦的「115年台北市食安心展」今（18）日於台北市客家文化主題公園盛大開幕，展期自7月18日至7月22日，為期5天，免費開放民眾參觀。開幕儀式邀集市府長官、各界貴賓及媒體共同參與，透過創新科技結合互動展演的啟動儀式，正式揭開全台規模最大的食安主題展序幕。

AI 浪潮之下歡慶18周年慶 蔣萬安：光華數位新天地再次復興

陪伴無數消費者成長的光華數位新天地迎來18周年，今年以「未來上線」為主題，18日盛大舉辦開幕記者會，正式揭開周年慶序幕。台北市長蔣萬安在致詞時表示，隨著AI的浪潮，也讓光華數位新天地再次地復興起來，真的要看相關AI的產品，就要來到光華數位新天地，非常感謝大家這麼用心的付出，讓這邊成為一個所有不只是AI產品、3C電腦周邊產品要採購、要來的地方。

信用卡搭北捷成新習慣 17天破百萬人次使用

台北捷運7月1日開放信用卡感應進站，使用人次持續攀升，截至昨晚已突破100萬使用人次，平均每日逾6萬人次使用。台北捷運公司今表示，顯示信用卡或手機支付已無縫融入通勤生活，成為搭乘捷運重要工具，也感謝旅客及北市議會對多元支付預算的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。