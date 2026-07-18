大稻埕夏日節25日登場 周邊道路晚間7時起管制

台北大稻埕夏日節25日登場，台北市政府規劃，開幕及閉幕除8分鐘煙火秀外，還有無人機展演，周邊道路將自活動當天晚間7時起實施交通管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具。

台北市觀光傳播局表示，2026大稻埕夏日節今年規劃3場8分鐘主題煙火秀，分別在7月25日、8月5日及8月15日晚間8時施放，開幕及閉幕場還會加碼首度安排的無人機燈光展演，打造總長20分鐘的聽覺及視覺饗宴。

觀傳局進一步表示，今年還與索尼影業合作，找來人氣英雄「蜘蛛人」走入大稻埕，不僅淡5號水門廣場出現9公尺高蜘蛛人氣偶，永樂布業商場2樓陽台也有4公尺高蜘蛛人飛越，一旁歷史建築十連棟街區則可看見倒掛姿態的蜘蛛人，歡迎民眾跟著蜘蛛人腳步，從河岸走進街區，展開城市探索旅程。

台北市交通局提醒，3場煙火秀當天，大稻埕碼頭周邊道路將於晚間7時至11時實施交通管制，建議民眾搭乘捷運到北門站、大橋頭站或雙連站，再步行至活動場域欣賞煙火，會場周邊公車路線也會配合人潮加密班次。

交通局說明，管制範圍大致為涼州街以南、延平北路以西、長安西路以北、環河快速以東，將視現場車流彈性調整範圍及時間，請用路人依現場人員指揮行駛。

高架道路部分，環河快速道路從民族西路至忠孝橋路段採雙向車道管制、忠孝橋至西園路口採往北車道管制；市民高架道路東往西下環河北路匝道管制。