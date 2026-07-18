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藝術走入社區 紙風車劇團巡演今到汐止 明在三重登場

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」20年已走遍全台368鄉鎮兩輪巡演。圖／新北文化局提供
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」20年已走遍全台368鄉鎮兩輪巡演。圖／新北文化局提供

紙風車文教基金會發起的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，透過民間捐款與企業支持，將國家戲劇院規格表演帶到全台各鄉鎮，讓孩子們不必遠行也能在家鄉看見精彩藝術演出。「紙風車368藝術工程－永續啟航」今明兩天晚7點在汐止秀峰高中體育館及三重修德國小操場演出《台灣幻想曲》，邀請親子家庭免費欣賞充滿創意與感動的戶外劇場。

新北市文化局表示，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」計畫自民國95年啟動，20年已走遍全台368鄉鎮兩輪巡演，2024年再次為臺灣孩子啟動第三輪「永續啟航」，累積超過822場演出，希望在AI與全球快速變動的時代，透過藝術啟發創意、想像力與人文關懷，陪伴孩子迎向未來世界。

新北市文化局說明，此次紙風車劇團的《台灣幻想曲》寓教於樂，適合全家觀賞，由五段精彩表演組成，融合戲劇、舞蹈、肢體表演與視覺藝術，透過生動有趣的內容陪伴孩子思考與學習。

今晚(18日)汐止場演出，由在地企業宏正自動科技公司贊助支，明晚三重場演出則由中國信託慈善基金會贊助，並由文化局、教育局、汐止區公所、新北市立秀峰高中及三重區公所、三重區修德國小共同協力支持，讓藝術走進社區，陪伴新北孩子與家庭共享充滿歡笑與溫暖的夏夜。相關活動資訊可至新北市文化局官網https://www.culture.ntpc.gov.tw/ 查詢。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」20年已走遍全台368鄉鎮兩輪巡演。圖／新北文化局提供
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」20年已走遍全台368鄉鎮兩輪巡演。圖／新北文化局提供

汐止 紙風車 三重

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