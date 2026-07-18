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信用卡搭北捷成新習慣 17天破百萬人次使用

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
信用卡搭北捷成新習慣，上線17日使用突破百萬人次。圖／北捷提供
信用卡搭北捷成新習慣，上線17日使用突破百萬人次。圖／北捷提供

北捷運7月1日開放信用卡感應進站，使用人次持續攀升，截至昨晚已突破100萬使用人次，平均每日逾6萬人次使用。台北捷運公司今表示，顯示信用卡或手機支付已無縫融入通勤生活，成為搭乘捷運重要工具，也感謝旅客及北市議會對多元支付預算的支持。

北捷指出，多元支付服務提供更豐富便利的選擇，旅客可依自身需求選擇電子票證、信用卡或QR乘車碼搭乘捷運，持信用卡或行動支付裝置即可直接進出站，免去購票或儲值時間；更能隨時依各銀行及支付業者推出的優惠方案，自由選擇最適合的支付方式，享有更彈性的乘車服務。

北捷說，國內各家信用卡提供豐富的乘車優惠，搭乘臺北捷運可享刷卡回饋金、銀行點數，甚至還有隨機車資免費等好康。

目前台北捷運全線117個車站、超過1300座閘門均支援信用卡感應乘車，朝向國際城市普遍推行的開放支付（Open Payment）模式邁進。

北捷說，全面開放國內外信用卡包含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay感應進站至今，上線17日突破百萬使用人次，反映旅客對多元支付服務的高接受度，也展現北捷推動多元支付的具體成效。此展現公共運輸多元支付應用逐漸成熟，搭車支付習慣正悄悄改變；從過去以購票及電子票證為主，逐步發展為多元支付並行模式，讓旅客擁有更多選擇與彈性。

北捷提到，7月正逢暑假旅遊及觀光旺季，捷運是遊客到訪台北最舒適方便的大眾運輸；旅客抵達台灣後，使用平時慣用的信用卡或手機支付等工具，即可輕鬆乘車，提升北捷公共運輸服務的國際友善形象。

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