捷運三鶯線試營運時間有望延長 藍綠議員跨黨聯手爭取5大改善共識

三鶯捷運進入試營運已半個月，針對民眾反映營運時間、車廂設備、站體標示及轉乘機制等問題，新北市議員卓冠廷與新北市議員呂家愷昨天共同邀集新北市捷運工程局及新北捷運公司召開協調會，針對各項使用問題進行檢討，並達成項5具體改善方向，希望能在今年8月底試營運結束，9月正式通車前持續優化，提供市民更完善的搭乘體驗。

卓冠廷表示，三鶯捷運是地方居民期待多年的重大建設，試營運期間出現的各項問題，正是正式通車前最重要的改善契機，因此地方民代更應積極監督、協助改善，不分藍綠，共同把捷運做到最好。呂家愷說，三鶯線是地方期待20多年的重大交通建設，不分黨派把建設做好，才是地方共同的期待。他說，針對試營運期間民眾反映的營運時間、車廂設備、站體標示、多元支付及轉乘系統等問題進行檢討，要求在正式通車前持續優化、逐項改善。

昨天協調會共達成5項改善結論，首先是延長試營運時間，三鶯捷運試營運時間為每日上午10時至晚間8時，無法涵蓋上午通勤需求。捷運局表示，預計於7月底完成評估，若作業順利，最快8月可望延長試營運時段。

其次是全面更換車廂把手設備，針對近期多次發生車廂把手斷裂情形，會中確認將全面更換相關設備，以提升乘車安全及品質；改善站體導引標示，針對民眾反映站內標示不符合使用習慣，捷運局表示，將彙整各界意見，9月正式通車前完成第一階段修正，預計10月底前完成整體標示重新輸出及優化。

目前捷運公司規畫今年底前開放「QR乘車碼」功能，其餘多元支付方式也將同步推動，持續提升旅客便利性，最後是推動票證整合、改善轉乘流程，呂家愷說，目前三鶯線與台北捷運轉乘仍須重新出站、進站。捷運局表示，已著手研議將三鶯線納入大台北捷運票證整合系統，未來完成整合後，民眾自板南線轉乘三鶯線即可免去重複出入站程序。

卓冠廷表示，他與呂家愷都是鶯歌子弟，三鶯捷運完整串聯兩人成長的生活圈，因此對這條捷運有著更深的期待與責任。過去四年來，他持續監督施工期間的噪音等問題，如今進入試營運階段，更希望利用正式通車前這段時間，將所有可以改善的細節一次到位。

卓冠廷也感謝捷運工程局及新北捷運公司在試營運期間投入大量心力推動試營運工作。他強調，地方居民最大的期待，就是讓這條興建在家鄉土地上的捷運，不只是順利通車，更能成為一條讓三鶯居民感到驕傲、讓所有市民安心搭乘的捷運路線。

呂家愷表示，三鶯線是地方期待20多年的重大交通建設，不分黨派把建設做好，才是地方共同的期待。針對試營運期間民眾反映的營運時間、車廂設備、站體標示、多元支付及轉乘系統等問題進行檢討，他要求在正式通車前持續優化、逐項改善。

呂家愷強調，身為在地鶯歌人，從施工期間監督噪音、交通及周邊配套，到試營運後持續追蹤各項細節，監督的目的不是批評，而是希望把問題找出來、把建設做好，共同打造一條安全、便利、讓三鶯居民引以為傲的捷運路線。

三鶯捷運進入試營運已半個月，針對民眾反映營運時間、車廂設備、站體標示及轉乘機制等問題，新北市議員卓冠廷與新北市議員呂家愷昨天共同邀集新北市捷運工程局及新北捷運公司召開協調會。記者王長鼎／翻攝