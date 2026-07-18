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接受家長陳情 蔣萬安：虐童案調查沒上限

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市幼兒園涉嫌虐童，市長蔣萬安（左）昨接下家長們的陳情信。記者邱書昱／攝影
北市幼兒園涉嫌虐童，市長蔣萬安（左）昨接下家長們的陳情信。記者邱書昱／攝影

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北市私立夏莉絲國際幼兒園涉嫌虐童案，負責人陳立原昨在臉書道歉並表示「我成為了自己最無法原諒的人」保證未來此事不再發生。家長代表昨赴議會向市長蔣萬安遞陳情書，蔣當場收下並表示，完全理解會非常心痛，北市府會全面調查，沒有上限，一定會最重、最嚴謹的裁處。

陳立原昨表示，針對園所內發生不當管教事件，造成孩子們身心受到傷害，他在此代表園所全體教職員，致上最沉重歉意。他與家長同樣失望與痛苦，自己就是很愛小孩的人，且對教育具有深厚熱忱，才會投入幼教領域這麼久，發生在自己的幼兒園，他真的很痛心。

議員徐立信在質詢結束後，請蔣萬安到議會門口，接受家長代表的陳情信。家長代表說，涉案園長兩年前在另間分館施暴，有孩子大腿被抓痕、瘀傷，詢問過兩位兒科醫生，都是體罰常見部位；園長對外說是抓傷且已經通報，但社會局、教育局都沒紀錄，一個月後孩子就被無故退學，理由是不符發展指標，讓媽媽哭了很久，事證都通報檢警、教育局調查。

家長說，現行法律對園長及負責人罰則太輕，輕到知情施暴都能隱匿、撒謊，蓋牌不用負責，呼籲市府要找離職及現任員工談話。

「非常的心痛、難過及憤怒」蔣萬安表示，這幾天交代教育局在月底前完備所有調查程序，市府會全面調查徹底，沒有上限，一定會從嚴從速從重。已請教育局、副秘書長與家長們接見，了解大家的訴求，並提供專屬場地及相關設備，加速看監視影片，也會由律師、社工給專業諮詢，法務局會協助後續賠償。

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