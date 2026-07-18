啟用51年 新北市圖三重分館拆除 改建第二總館

新北市立圖書館三重分館啟用五十一年，昨三重分館進行拆除暨新建工程開工典禮，市府斥資四十億在原址重建「新北市立圖書館第二總館」，預計明年開工，二○三一年完工。不過在地民代認為「第二」的名稱有矮人一等的感覺，市長侯友宜承諾好好思考如何取名。

新北市七年來推動閱讀環境升級，已投入逾十億元新建十一座閱讀場館，改造一八八處閱讀空間，總藏書量突破九百七十九萬冊。

其中三重分館面臨結構老化、耐震度不足及內部空間不敷使用等問題，今年五月底辦畢業派對並閉館，如今啟動拆除重建；今年十月「三芝分館」將落成啟用，年底完成「板橋國光圖書閱覽室」空間改造。

侯友宜巡迴二十九區行動治理，昨到三重出席分館拆除工程，他強調自己任期將屆滿，但「一定拚到最後一刻，絕不懈怠，請大家放心」。他說，三重分館多年陪伴地方發展，承載無數市民成長記憶與情感，原址改建為第二總館後，將規畫地上八層地下三層。

文化局表示，未來市圖第二總館以「打開的書」為設計概念，將提供更完善閱讀、學習、藝文及社區服務空間，符合城市發展與市民需求的新世代圖書館，將結合知識、科技與生活，打造符合不同年齡層需求的生活型圖書館。

依市府規畫，市圖第二總館一樓風雨球場、書店及咖啡店等，提供民眾休憩場域，二樓設閱報區及圖書分揀區，三樓兒童閱讀區及演講廳，四樓有科技應用體驗空間，五至八樓戶外閱讀區、天空書城及書庫空間，此外，地下停車場有三六五個汽車位及二五一機車位。

工務局長馮兆麟表示，本案採先拆後建，預計今年八月底舊館拆除，拆除大隊會持續審慎作業，確保施工安全與進度。