捷運遠、車格少 地方盼新北市圖第二總館擴充停車空間

新北市立圖書館三重分館昨天舉行拆除工程開工典禮，斥資四十億元原址改建為八層樓市圖第二總館，周邊里長與民代擔心，屆時停車空間不足難應付大型活動，市長侯友宜表示，已責由交通局統整規畫鄰近公園和道路停車空間。

市議員李倩萍表示，板橋市圖總館距離捷運站僅約三五○公尺，館內二八四格機車位每逢假日一位難求，將來三重市圖第二總館啟用後，預計每日進出高達一萬二千人，第二總館距離捷運三重國小站或台北橋站步行都要十幾分鐘，影響多數人搭捷運意願，但僅規畫三六五個汽車位、二五一個機車位，周邊里長憂心一旦舉辦大型活動，停車位絕對不夠用。

市長侯友宜說，市圖第二總館目標要融入社區生活，未來使用率非常高，交通配套措施格外重要，由於基地面積一二一○坪、總樓地板面積約一萬二千多坪量體大，原本地下室打算繼續開挖，但因基地土質含水量高、與鄰近建物太近，最後只挖三層，以免衝擊周遭居住安全。

侯友宜說，他知道在地里長憂心機車位不足，已責成交通局在周邊盡量多畫停車格，包括距離約五百公尺正在規畫興建的信義公園地下停車場，增加提供一七六個汽車位之後，周邊道路即可擴增機車格，以相關配套措施將衝擊降到最低。

交通局指出，會請專業顧問公司檢討評估，依據當地停車需求規畫停車格位數量，除信義公園地下停車場，自強路一段兩側還會再增設七十八格路邊機車位，並研議在安全無虞情況下，於拆除工程後於原基地範圍部分空間規畫臨時機車停車空間，以舒緩閉館期間停車需求。