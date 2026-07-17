淡水區中和里水苔球DIY 企業捐加菜金樂共餐

新北市淡水區中和里長期以來，每隔一週的星期三皆會固定舉辦長者共餐活動，致力於營造友善溫馨的社區環境。日前，為了讓長輩們的共餐體驗更加豐富，中和里與深耕在地的紅樹林有線電視攜手合作，特別邀請到富朵苗圃的講師黃信輝，為社區長者開辦了一場別開生面的「水苔球DIY」體驗課程，讓長輩們在享用美食之餘，也能透過療癒的手作植物課程，達到身心靈的放鬆與健康。

中和里里長王文輝表示，非常感謝在地企業紅樹林有線電視長年來的支持與回饋。紅樹林有線電視每年都會熱心贊助里內的長者共餐，並用心邀請專業老師來教導長輩們各種實用的手作小物。這次受邀指導的富朵苗圃講師黃信輝分享，農場主要以種植杜鵑花為主，因此特別將杜鵑花帶到現場，教導長輩們製作專屬的植栽。

富朵苗圃講師黃信輝說明，水苔球的概念是將植物底部的土球運用水草包覆，在長輩們親自動手接觸泥土的過程中，將其塑造成圓潤美觀的球型，最後再以線材纏繞固定。這樣的設計不僅能將原本多在戶外生長的杜鵑花順利引進室內或半室內環境，完成後的水苔球搭配專屬底盤，也非常適合擺放在家中的辦公桌或客廳桌上，成為充滿綠意的室內點綴。

紅樹林有線電視對此表示，公司一直以來皆秉持著回饋鄉里的精神，這次與中和里里長共同舉辦共餐活動，最大的初衷不僅是希望讓長者們吃得豐盛飽足，更期盼透過引進這類療癒身心的水苔球植物手作課程，鼓勵長輩們多動動雙手，進而全方位地促進社區長者們的身心靈健康，共同打造充滿活力與人情味的優質社區。