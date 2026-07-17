豪大雨水漫路面危險 汐止區鄉長路要做排水改善

汐止區鄉長路二段，因為有部分路段排水不良，每到颱風大雨路面就容易積淹水，前陣子豪大雨，也因為大量山水沖刷下來，造成水在路面上漫流，騎機車經過相當危險，新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論如何做排水改善。

鄉長里長陳志勝說，在鄉長路二段80號旁邊有一條山水溝，只要雨比較大，山水都會夾帶淤泥，衝出路面竄流，造成路面濕滑，滿地泥濘，騎機車一不小心就會滑倒，所以，請議員白珮茹協助爭取，建議在這裡設置一個陰井，因為左右都各有排水孔，希望可以做排水分流，如果今年能夠完成，下大雨水就不會在路面漫流。

新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝表示，里長反應鄉長路二段豪大雨的時候，山水沖刷下來，導致路面會有一些土石及積水，擔心摩托機或車子經過會危險，所以，辦理會勘，希望可以改善水路，預計會施作集水井，接到兩邊的既有水路，改善當地的排水狀況。