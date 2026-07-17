汐止在地企業復育茄苳瀑布螢火蟲 淨山清出木板、沙發

汐止區在地企業宏正自動科技，協助茄苳瀑布螢火蟲生態復育，除了完成路燈生態友善升級，今(17)日則是發起淨山活動，邀請同事一起到溪谷撿垃圾整理環境，結果清出了一堆的木材事業廢棄物，甚至還有沙發，令人傻眼，他們也希望山林生態，大家一起守護。

下午時間，宏正自動科技一行人，先在茄苳瀑布入口處的涼亭集合，簡單說明這次淨山行動的緣由，以及希望為復育螢火蟲營造好的棲息地做說明，接著一行人走步道進入瀑布區，介紹整個環境後，則是到上方的溪谷開始進行淨山淨溪，撿垃圾整理環境，因為，山路實在太窄只夠一個人走，所以，大家決定用接力的方式，把垃圾運上來，不過，是體力活也很驚險，因為在一大片木板廢棄物中，突然發現有蛇的身影，大家嚇的不敢動，不能再翻動，慢慢往回走，結果一查是毒蛇龜殼花。

宏正自動科技永續發展組專員黃珮瑄表示，今天是第一次來茄苳瀑布做淨山，主要是因為之前在做螢火蟲棲地調查的時候有發現，這裡有蠻多的垃圾會影響水質發展，就號召同事一起來做環境清潔，現場有非常多的是事業廢棄物，跟一些民生的垃圾，今天是把週圍清乾淨為一個目標，也很開心的事情是看到這邊的生態，剛好有發現一隻蛇，雖然有點害怕，但是卻顯示這邊的生態鏈是蠻完整的，當天總共清出了160公斤的垃圾，為美麗山林盡一分力。。

宏正自動科技志工社副社長陳彥宏說，會來參加淨山是因為看到山林的垃圾就很不忍心，今天來撿垃圾淨山，雖然很辛苦，但也不知道為什麼當初會有人把垃圾丟來山林裡，很傻眼的是還看到沙發，還有一些裝潢拆卸下來的木板隔板等等，希望今天的淨山，可以還山一個自然的環境。