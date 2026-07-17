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新北原民服務中心整建近完工 特色外牆彩繪Ｑ版雲豹搶先亮相

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
斥資5千餘萬元整建的新北市原住民族服務中心，目前工程進入收尾階段，市長侯友宜（左）今天率市府團隊前往視察工程進度。圖／新北市原民局提供
斥資5千餘萬元整建的新北市原住民族服務中心，目前工程進入收尾階段，市長侯友宜（左）今天率市府團隊前往視察工程進度。圖／新北市原民局提供

位在三重區的新北市原住民族服務中心使用超過20年，自去年2月斥資5千餘萬元整建，目前工程進入收尾階段，市長侯友宜今天率市府團隊前往視察工程進度，並提前開箱特色外牆彩繪

原民局指出，服務中心於2003年竣工啟用，這次進行外牆拉皮、防水隔熱及大幅優化室內空間等整修工程，不僅提升建築安全及樓層硬體設施，更將成為結合文化傳承、教育學習、青年培力及公共服務的都市原民文化新據點，預計9月底正式開館啟用。

其中最具特色的建築外牆彩繪及入口意象繪製是由魯凱族藝術家杜寒菘創作，以「原住民族與土地」為設計理念，透過神話故事中的動物、生活常見植物及原住民族圖騰，展現族人與土地緊密相依的文化精神，和世代傳承的文化記憶與生命智慧。

整體創作以可愛版雲豹、黑熊、穿山甲、繡眼畫眉、熊鷹、飛魚及螃蟹等山林動物意象，結合檳榔樹、蕨類、姑婆芋等跨族群民族植物，透過鮮明色彩與活潑構圖，在城市中營造充滿生命力與文化特色的意象，也象徵族人們在面對新環境與新時代的各種挑戰時，始終帶著文化認同與自信迎向未來。

市長侯友宜視察後建議降低開放式櫃台高度，以及在部分樓層增添咖啡機設備，減少民眾對公部門空間距離感，也應多與周邊社區合辦活動，提升場館使用率。原民局表示將評估調整，未來持續攜手教育單位、文化團體及各年齡層族人，共同推動族語教育、跨世代交流及文化創新應用，打造兼具文化保存、深化族群凝聚力與公共服務功能的重要據點。

新北市原住民族服務中心外牆彩繪藝術家杜寒菘（中）向市長侯友宜（右）解說創作理念。圖／新北市原民局提供
新北市原住民族服務中心外牆彩繪藝術家杜寒菘（中）向市長侯友宜（右）解說創作理念。圖／新北市原民局提供

斥資5千餘萬元整建的新北市原住民族服務中心，目前工程進入收尾階段，市長侯友宜今天率市府團隊前往視察工程進度，並提前開箱特色外牆彩繪。圖／新北市原民局提供
斥資5千餘萬元整建的新北市原住民族服務中心，目前工程進入收尾階段，市長侯友宜今天率市府團隊前往視察工程進度，並提前開箱特色外牆彩繪。圖／新北市原民局提供

原住民 彩繪 侯友宜

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