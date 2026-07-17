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公務員加班戰索資慘出車禍 蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會市政報告。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會市政報告。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰，更嗆簡「索資佛地魔」。今再赴議會報告時，國民黨北市議員聲援市府基層人員，更爆有基層加班到深夜，精神不濟造成車禍，蔣萬安回應，市府是一體，當同仁不合理對待時，作為市府大家長要站第一線發聲。

藍營議員王欣儀說，昨天市長大戰「索資佛地魔」，為基層同仁大出一口惡氣。從南鼠北送到西門町遮陽傘被扯弊案，到大砍樹是給無人機開路偵蒐這種惡質認知作戰，給基層帶來多大身心壓力？最痛心的是，上周颱風來襲，同仁不只要防颱，還要應付議員雪片般報復性索資。

她指出，更有位公園處園藝工程隊同仁為了處理索資，加班到深夜11點，在下班回家路上因為精神不濟，不幸出車禍，造成輕微腦震盪。

王欣儀點出，今年1到6月重災區的機關公務員，離職率與去年同期比較，公園處離職率從去年的5.67%飆升到10.81%。環保局離職率從去年的2.52%，上升到4.38%。衛生局的離職率也從6.12%上升到8.85%。水利處的離職率從6.22%上升到6.81％。

她呼籲，對手採取認知作戰，甚至刻意讓側翼、網軍專挑假日和防颱人力最吃緊時放火，「人家已經拿機關槍掃射，市府卻還拿著木槍慢慢跑」，市府不能每次都被動挨打，把壓力塞給基層。

藍營議員楊植斗也播放兩位基層公務員談論被其他議員索資的狀況。公務員表示，「一天內要處理20萬資料，雖然是已做好的資料，但也要逐筆核對。3千多G資料，兩個人很難做出來。整整三天才送出去。同仁聽到要去議員辦公室都會有心理壓力。」

楊植斗說，索資天經地義，今天一次要十幾萬筆資料，有沒有實際落實在質詢上，有沒有達問政品質就是議員職責。若沒有，是不是在施壓，大家可以公評，「資料完全不做放著，只是要修理人是對的嗎？」

蔣萬安說，所以他昨天在質詢時，不得不做出這樣反應，因為基層同仁承受痛苦，報復性大量索資，使得基層同仁躲起來，若是問政需求，也應該在合理範圍，像是議員談到面對防災、災後復原等各項議題，又得承受大量不合理要求且短時間的索資料，覺得對於基層同仁情何以堪。

他說，市府是一體，當同仁不合理對待時，市府大家長站第一線發聲，另外，局處同仁面對不實指控，也要為自己政策付出，堅定捍衛，公園處、水利處等都勇於站上第一線，捍衛基層同仁權益，「首長也都有關心基層同仁，因此去年索資上面給予同仁一定寬限時間，除非必要，慢慢減輕同仁負擔。」

蔣萬安 公務員 簡舒培

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