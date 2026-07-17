侯友宜行動治理到三重 期待市圖第二總館順利改建

新北市長侯友宜巡迴29區的行動治理基層建設督導今天到三重區，上午參加市立圖書館三重分館拆除工程開工典禮，由於任期即將屆滿，他向現場各級民代與里長允諾「一定拚到最後一刻，絕對不會懈怠，請大家放心」。

侯友宜致詞說，三重分館建築物落成啟用已經51年，由於緊鄰正義國小因此利用暑假動工，預計8月底完成拆除作業、10月上網招標、12月決標、明年初原址動工、120年完工「新北市立圖書館第二總館」，規畫地上8層、地下3層，總經費約40億元。

屆時將成為最具指標性的閱讀藝文新地標，不但融合學校和社區共榮生活，讓圖書館呈現現代化、智慧化、科技以及生活永續。雖然完工時已卸任市長，但是任內工作一定堅持做到位接受大家日後檢驗，三重還有很多建設尚未完成，他最期待第二行政大樓趕快順利搬遷、市圖第二總館順利拆除改建，至於大家不喜歡「第二」這個名稱，後續會再研議。

文化局表示，未來市圖第二總館將結合知識、科技與生活，除導入智慧科技應用與創新閱讀服務，也將結合書店、咖啡店、戶外閱讀區及天空書城等特色空間，打造符合不同年齡層需求的生活型圖書館。

包括1樓規畫風雨球場、社區樂齡空間、書店、咖啡店；2樓設置服務台、期刊閱報區及圖書分揀區；3樓有兒童閱讀區、嬰幼兒活動區及演講廳；4樓打造科技應用體驗空間；5至8樓則設置戶外閱讀區、天空書城及書庫空間。透過閱讀、科技與生活的融合，升級新北閱讀建設、擴大閱讀服務量能，成為新北市重要的知識共享與文化交流平台。

侯友宜隨後視察原住民族服務中心，該中心去年啟動建築物結構安全鑑定及改善工程，同時全面優化空間機能，整合社會福利、就業輔導與親子多功能活動空間，不僅大幅升級硬體環境。

後續里政交流，三重區長王坤南針對近年重要建設簡報，包括道路品質提升、人行空間改善、增加公共停車場、打造特色遊具、增設天幕籃球場及排水系統改善等多項建設成果，全面提升三重區的居住品質，讓市政更貼近市民期待。

侯友宜指出，新市政辦公空間預計年底完工啟用，並整合多個指揮中心，目標是成為新北市安全安心的重要指標地點。串聯捷運先嗇宮站，不僅有效整合市府的辦公空間與智慧治理，更將肩負起帶動地區發展重任，感謝里長們在第一線的無私奉獻，正是這股基層力量讓三重的基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼。